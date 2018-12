Un conductor begut bolca amb el cotxe i deixa 4 ferits en un giratori a Pont Major

Un conductor begut va bolcar en una polèmica rotonda del barri de Pont Major de Girona i va deixar quatre ferits, tots els que anaven a dins del vehicle. L'accident de trànsit va produir-se pels volts de les dues de la matinada de divendres a la rotonda del carrer Àngel Marçà amb l'accés al pont del Ter que hi ha al límit del barri de Pont Major i Pedret. Un vehicle on hi anaven quatre persones va bolcar quan enfilava la rotonda.

El SEM va evacuar les quatre persones ferides, de caràcter lleu, a l'hospital Josep Trueta de Girona. Els Bombers hi van desplaçar tres dotacions per tal d'ajudar a treure la gent que havia quedat a dins del vehicle. Mentre que la Policia Municipal de Girona va fer la prova d'alcoholèmia al conductor del turisme. Aquest va donar positiu amb una taxa de 0,70 mg/litres d'aire expirat, gairebé el triple del màxim permès que està en 0,25 mg/litres. Els agents van obrir diligències al jove conductor per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques. Aquesta rotonda quan es va construir va causar diversos accidents i s'hi va haver de posar una senyalització per fer-la més visible.