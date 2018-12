Les obres de la Clínica Girona inicien la fase de fonamentació per al futur edifici

Les obres de construcció de la nova Clínica Girona han entrat recentment en la fase de fonamentació. Els treballs són obra de la UTE liderada per Construccions Rubau , juntament amb Ortiz i Agefred i segons el centre sanitari, avancen «a bon ritme». El pressupost de les obres és de 49 milions d'euros aproximadament. No obstant, tot plegat s'enfilarà fins als 60 o 62 milions perquè també s'hi han de sumar altres conceptes com ara la urbanització de tot l'entorn. Si es manté la dinàmica, s'estima que la nova infraestructura estigui enllestida a finals de 2020.

Els treballs van començar al febrer d'aquest any. Durant dos mesos es van enderrocar naus industrials i es va procedir a retirar tota la runa del sector. Aquests primers treballs van anar a càrrec de Transports Mateu S.L. Posteriorment, la segona etapa ja contempla pròpiament les obres de construcció de la nova clínica, o treballs que tindran una durada d'uns dos anys i mig.

Abans de l'inici de les obres, van caldre molts tràmits burocràtics prtevis que van suposar un retard respecte d'allò que s'havia previst inicialment. Per exemple, per no estar en terrenys afectats per un possible futur soterrament del tren convencional, les vies del qual hi passen relativament a prop.

El nou edifici de la Clínica Girona tindrà set plantes d'alçada per la banda del carrer de Barcelona i 5 per la banda de les vies del tren, més tres de subterrànies i ocuparà 36.000 metres quadrats, el triple dels què ocupa actualment la Clínica al carrer Joan Maragall.

Al nou edifici, s'hi ampliarà considerablement l'àrea quirúrgica i l'hospital de dia per potenciar la cirurgia ambulatòria i els nous tractaments amb l'última tecnologia. A més, també s'impulsarà la part de cardiologia i la de diagnòstic per la imatge.

La nova Clínica Girona s'ubicarà a l'entrada sud de la ciutat, concretament al número 204- 206 de la carretera de Barcelona És només un dels canvis que ha de viure la carretera Barcelona en aquesta zona on hi havia hagut un munt de naus industrials que una immobiliària va anar comprant però que van acabar abandonades per la crisi econòmica després que la societat fes fallida abans d'una ambiciosa promoció d'habitatges.

Les obres a la clínica han permès enderrocar ja algunes d'aquestes naus per aixecar-hi el nou centre sanitari. En una altra nau propera s'hi començarà a adaptar, a partir de l'any vinent l'edifici que serà la seu de l'institut Ermessenda, que ara està dividit en dues parts. Hi ha aules en uns barracons, i la resta està, de lloguer a l'edifici Cartañà del Bisbat.

Ja fora d'aquest àmbit però encara a la carretera Barcelona, també s'estan portant a terme les obres de construcció de la nova plaça Salvador Dalí que han de donar pas, posteriroment, als treballs per aixecar dues plantes del centre comercial del Corte Inglés. I tard o d'hora, també s'han d'iniciar els treballs de reurbanització de la plaça d'Espanya.

El trasllat a la carretera Barcelona suposarà que la Clínica Girona deixi el centre de la ciutat (al carrer Joan Maragall) on hi porta des de la seva fundació, al 1934.

Quant a l'actual edifici de l'Eixample, fa uns mesos va trascendir que els propietaris de la Clínica havien rebut ofertes d'immobiliàries, d'empreses comercials, de fonts d'inversió i, fins i tot, una procedent d'Holanda, que estaria interessada en fer-hi apartaments turístics.