Les obres per instal·lar la coberta a la plaça Miquel de Palol entren a la recta final

La coberta de la plaça Miquel de Palol de Girona ja pràcticament està llesta. Es tracta d'una estructura amb un sostre de fusta que incorpora una làmina asfàltica per garantir-ne la impermeabilització. El pressupost total del projecte és de 45.377,66 euros i es financia, parcialment, amb els pressupostos participats que els veïns del barri Devesa- Güell van votar l'any 2017.

L'alçada prevista de la pèrgola és de quatre metres i se sustenta sobre pilars de fusta laminada que s'han fixat a unes platines metàl·liques. Els veïns consideraven necessària aquesta coberta perquè a la plaça no hi ha cap punt per fer-hi activitats o per refugiar-se en cas de pluja o de necessitar ombra per excés de sol.

La coberta està ubicada a l'extrem de la plaça que limita amb el carrer de Bernat Boadas i el passatge dels Massaguer. La superfície sobre la qual s'està actuant és de 150 metres quadrats i no es modifica ni el paviment ni la distribució actual de la plaça. L'alçada prevista de la pèrgola és de quatre metres i se sustentarà sobre pilars de fusta laminada que es fixaran a unes platines metàl·liques.

El termini d'execució previst de les obres era de sis setmanes però els treballs es van aturar uns dies perquè les fortes pluges van deixar la zona plena d'aigua i fang.