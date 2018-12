Salt nega «inacció» en la defensa del dret de vot dels estrangers

L'Ajuntament de Salt ha sortit al pas de les acusacions d'«inacció» en la defensa del dret de vot dels immigrants. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Habitatge, Ciutadania, Ocupació i Participació, Ferran Burch (IpS- CUP), ha exposat un seguit d'accions per deixar clar que sí que han activat diverses mesures. Indica que a inicis de desembre es va fer la distribució d'un cartell informatiu de la Generalitat a tots els equipaments municipals i diferents comerços de la vila. També es va fer arribar la mateixa informació per correu electrònic als serveis i entitats que assessoren veïns.

Exposa, a més, que el 13 de desembre es va fer un acte públic al centre cívic Santa Eugènia juntament amb el Secretari d'Immigració, Oriol Amoròs, i la regidora de ciutadania de Girona, Eva Palau per exposar la importància del dret a vot i de «la necessitat que aquesta petita escletxa arribi a la màxima gent possible». A més, s'ha penjat també tota la informació a la web municipal amb un banner a la portada.

Està previst que entre ahir i dilluns es faci un enviament de cartes personalitzades als veïns i veïnes que tindran dret a vot per les eleccions municipals a Salt a través dels diferents acords. I per últim s'ha organitzat un acte públic a Salt per al dia 8 de gener amb la col·laboració de Càritas per resoldre possibles dubtes. Per últim, deixa clar que aquestes accions, eren urgents perquè hi ha tràmits que acaben al 15 de gener i que a, partir d'aquí i abans de les eleccions, s'empendran altres accions «per visibilitzar la situació en la quà es troben prop de 7.500 persones a Salt».

La plataforma pel Dret a Vot va denunciar fa uns dies «la inacció per part dels Ajuntaments de Girona i de Salt» en el seu compromís per defensar el dret de vot dels immigrats.