Girona consolida els 100.000 habitants empadronats

Girona arrencava l'any 2018 amb 100.520 habitants empadronats. Era el primer any que la ciutat donava la benvinguda a un nou any superant el llindar dels cent mil habitants. Al llarg del 2017 també s'havia estat per sobre d'aquesta xifra, però es tractava d'una dada provisional. Com els 100.520 habitants. Perquè tots els residents empadronats a la ciutat de Girona encara s'havien de creuar amb les dades que consten a l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En aquest organisme s'hi contemplen els residents a totes les poblacions i també de persones que han marxat a viure en altres països. Això pot provocar canvis en els municipis. Per exemple, pot haver-hi gent que ha marxat a un altre país o ha anat a viure a un altre població i que no ha informat al consistori. D'aquesta manera, tard o d'hora s'ha d'acabar donant de baixa del padró municipal. Si en tancar l'any 2017 encara no s'havia fet aquesta tramitació, s'acabarà fent al llarg dels propers mesos.



Provisionalment: 102.252 veïns

No obstant, les dades de tots els mesos de l'any 2018 mostren un augment força constant pel que fa al nombre de persones que s'empadronen a la ciutat de Girona. Les darreres dades de la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) de l'Ajuntament gironí corresponen al mes d'octubre i hi ha empadronades 102.252 persones. Òbviament, aquestes dades són provisionals perquè novament s'han de creuar amb les corresponents amb l'INE. Però ja evidencien la dinàmica de creixement de població continuat.

Al febrer (100.949) es detecta un descens d'habitants respecte del mes de gener (101.127) així com al setembre (101.844) respecte del mes d'agost (102.057), possiblement perquè s'han formalitzat tramitacions de baixes del padró municipal. Una mesura que se sol fer en blocs nombrosos de persones.

Durant molts anys, l'increment de població s'havia estancat. L'any 2004 hi havia oficialment 83.531 persones. Des d'aleshores, el creixement de població era de més del 2% anualment. El 2010 va començar el fre, amb 96.236 habitants. Aleshores els increments no arribaven a l'1% i, fins i tot, baixava la població. Eren anys de crisi. Aquest 2018 va partir d'un salt de l'1,52% arribant als esmentats 100.520 veïns, per 99.013 empadronats de l'any 2017.



Canvis al consistori

La importància de la dada oficial de l'1 de gener de l'any 2018 rau també en el fet que si s'acaba oficialitzant que s'han superat els 100.000 habitants suposarà també que el consistori tindrà dos regidors més. És aquesta dada la que es tindrà en compte de cares a les eleccions municipals previstes pel maig de l'any vinent.

Ara mateix, el ple municipal té 25 representants escollits en les eleccions del maig de l'any 2015. Dret a llei, als municipis amb més de cent mil habitants, els correspon tenir un ajuntament amb 27 regidors, ja que es considera que aquests municipis tenen més serveis a gestionar. En aquest cas, la majoria absoluta, que fins ara a Girona és de 13 regidors, passaria a ser de 14 representants.

La xifra oficial corresponent a l'1 de gener de l'any 2018 es farà oficial a l'inici de l'any 2019. Seran les dades que aportarà l'INE. Al mateix temps, l'Ajuntament pot donar les provisionals de l'any 2019, que encara no contemplen les baixes del padró pendents.