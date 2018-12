La mostra Temps de Flors es farà l'any vinent de l'11 al 19 de maig

L'exposició Girona, Temps de Flors que es fa cada any a la capital gironina ja té dates per l'any vinent. Es farà de l'11 al 19 de maig. L'exposició floral es caracteritza essencialment pel caràcter voluntari de les persones i entitats que participen en la creació i execució dels espais expositius. En aquest sentit, les bases i la convocatòria per participar en la 64a edició es van aprovar per decret d'alcaldia el 21 de desembre de 2018.

Aquest decret concreta els criteris per poder presentar un projecte per tal que sigui seleccionat de projectes, així com l'assignació dels espais expositius corresponents. El període de sol·licitud de participació serà fins al 31 de gener de 2019.

Els qui optin a participar hauran de presentar una memòria explicativa de l'activitat, un fotomuntatge o croquis, la relació de materials i serveis que precisin el suport de jardiners i les brigades i un pressupost desglossat.

A més, a banda de les dades personals, hauran d'indicar la categoria ornamental a la que es vol participar (monuments, edificis històrics i equipaments públics, jardins públics, monuments i edificis religiosos, patis i edificis històrics privats i carrers, o places i altres de la via pública), quina és la seva preferència de l'espai i explicació breu del projecte, entre altres.

Totes les persones físiques, entitats sense ànim de lucre i institucions interessades podran participar, amb caràcter de voluntarietat, per la creació, disseny i realització d'espais expositius en el marc de la mostra floral Girona, Temps de Flors.

D'altra banda, també hi ha un registre de proveïdors de materials de diferents àrees per tal de poder obtenir tot el material necessari per a qualsevol dels projectes. N'hi ha de fusteria, jardineria, plantes i material de jardineria, material d'oficina, reprografia i impressió digital, drogueria i Pintura, serralleria, serreteria, teixits, plàstics, material de construcció, decoració en general, vidre i material audiovisual.