Girona acomiada l'any amb temperatures de rècord

El centre de Girona ha registrat la temperatura més alta, 21,6º, per un 31 de desembre des de 1961, quan els termòmetres van aribar als 21,5º. El rècord absolut de desembre és de 24º el 8 de desembre de 1978.



Aquest 31 de desembre ha estat de rècord, pel que fa a la situació atmosfèrica de la demarcació. I és que la capital gironina ha arribat a registrar temperatures per sobre dels 21 graus, 21,6, en concret, el que suposa un dels rècords d'ençà que es tenen registres, des del juliol de 1911 i discontinus des del gener de 1884.

Les temperatures han estat altes durant tot el dia, gràcies a la càlida Tramuntana que ha bufat durant el matí i que ha fet que el termòmetre s'enfilés fins a temperatures poc habituals per aquesta època de l'any. Així, s'han registrat 21,6ºC a Salt, amb 2,8ºC de mínima. A Sarrià de Ter 21,9ºC de màxima, amb 2,2ºC de mínima. 21,8ºC, amb 37 % de humitat a Sarrià de Ter. En resum, avui hem tingut una de les màximes més altes en un 31 de desembre a Girona-Sèquia, 21,7ºC, amb 4,8ºC de mínima.

Un desembre extremadament sec

Aquest mes de desembre ha estat sec, 13,6 mm a Salt, la mitjana és de 64,6 mm durant la mitjana del període 1906-2018 a Girona, 64,6 mm. Els últims 10 anys la mitjana és de 32 mm només, és el mes més sec de l'any, després ve el juny amb 38 mm. La temperatura mitjana ha estat de 10,6ºC a Salt, amb màxima absoluta avui de 21,6ºC, i la mínima absoluta de -0,3ºC només ha glaçat un dia, el dia 30. L'anomalia és de +1,8ºC, el que ha convertit aquest mes que deixem enrere un molt càlid. Al centre de Girona 11,1ºC de mitjana a Girona-Sèquia, només per darrere de 2015, (11,2ºC), 1989 (11,2ºC), i 1955, el més càlid amb 11,3ºC de mitjana.

2018, un any molt plujós

Aquest any ha estat plujós, 1109 mm a Salt, la mitjana és de 701,5 mm en el període 1999-2018 i també ha estat un any càlid, 16,72ºC de mitjana, a 0,08ºC del rècord, que va ser l'any 2006 amb 16,80º. Per contextualitzar el fenomen, s'ha de tenir en compte que l'últim quinquenni té una temperatura mitjana de 16,73ºC, el que el converteix en el quinquenni més càlid a Salt des de 1999.

El quinquenni més càlid de la història

La temperatura mitjana ha estat de Temperatura mitjana de 17,2ºC, el quinquenni 2014-2018 és el més càlid al centre de Girona des de l'inici de la sèrie, 1884. Cal remarcar però que ara l'illa de calor urbana és molt més intensa que fa uns anys, la ciutat ara té més de 100.000 habitants, hi ha molt d'asfalt, calor antropogènica generada per les calefaccions, refrigeracions i automòbils que incrementen la temperatura al centre, no només és illa de calor. La temperatura mitjana de Girona-Sèquia des de 2002 és de 16,8ºC a Girona-Sèquia, quan al segle XX la mitjana de Girona era de 15ºC al centre.

