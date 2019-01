Girona destinarà 147.000 euros a crear una zona d'esbarjo a Font de la Pólvora

El barri de Font de la Pólvora comptarà amb un nou espai d'esbarjo i parc infantil. L'Ajuntament de Girona ha aprovat per 147.327 euros el projecte de reforma de la zona verda de l'avinguda principal del districte. Concretament, es tracta del solar de forma triangular amb pendent situat entre els blocs d'habitatges de protecció oficial (HPO) del barri i el medi natural que l'envolta.

Aquest espai actualment funciona com a lloc espontani d'estada i encontre dels veïns del barri i també s'ha convertit en una zona d'abocament de residus. Ara, però, el consistori gironí vol transformar l'indret en un espai públic més adient a l'esbarjo i que alhora contribueixi a la cohesió urbana i natural.

Una de les principals actuacions serà crear un parc infantil amb una piràmide de cordes per escalar, un tobogan, un rocòdrom en rampa i diferents bancs repartits per la zona. Aquest espai estarà ubicat a cota inferior al costat de la riera.

La reforma també consisteix en crear una plaça amb bancs com a zona d'esbarjo. A través d'accessos amb visibilitat i transparència es connectarà aquest indret, que estarà a nivell del carrer, amb la zona de jocs, que es trobarà en un nivell més baix.

Per altra banda, també s'ampliarà la vorera i es reduirà la zona d'aparcament en aquest punt, seguint la proposta que els serveis tècnics municipals han redactat per la reforma de la secció de l'avinguda de la Font de la Pólvora. Amb aquesta actuació, el consistori pretén reduir la velocitat dels vehicles que circulen per la zona i alhora millorar la seguretat per a tots els usuaris.

En total, l'emplaçament destinat a esdevenir zona d'esbarjo i parc infantil comprèn un àmbit de 1.949,50 metres quadrats de sòl públic. Segons expliquen des de l'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Girona, l'objectiu és «millorar la cohesió del barri en aquest entorn urbà, fent-lo més amable i transitable per a tothom, millorant el paisatge que el conforma i cosint-lo amb el paisatge urbà i natural existent proper».

El projecte de reforma de la zona verda al carrer de Font de la Pólvora va ser aprovat fa unes setmanes a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona.