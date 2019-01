Arresten un estafador de Girona per un atracament a una joieria de Sabadell i recuperen objectes robats

Els Mossos d'Esquadra han detingut un presumpte estafador per atracar una joieria de Sabadell. L'arrestat és un veí de Girona de 65 anys a qui la policia coneix molt, ja que en només un mes, durant l'any 2017, el van detenir per diversos fets.

En el cas actual se l'acusa de ser el presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació i també d'un delicte de receptació.

La seva detenció es va efectuar el passat 12 de desembre a casa seva. Aquest home viu al barri de Montilivi i agents de l'ARRO –antiavalots– van fer l'entrada i escorcoll al seu domicili, proper a la Universitat de Girona.

A banda del seu arrest, que procedia d'una investigació liderada per l'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord, els agents també van poder recuperar diversos rellotges robats en el dia de l'atracament de Sabadell, que es va produir el gener de l'any 2018 i aquest desembre la investigació ha culminat amb la seva detenció.

Aquest veí de Girona ja és conegut pels Mossos, ja que al mes de març de l'any 2017 se'l va detenir tres cops: primer per un delicte de receptació i vendre de joies robades, i després també per inducció d'un assalt violent i una estafa. L'estafa va ser sonada, ja que l'home va arribar a estafar 124.850 euros a set persones a qui oferia grans guanys per invertir el seu capital. A més, fins i tot enganyava a coneguts seus.

Aquesta estafa es va descobrir per part de la policia després d'una investigació iniciada el febrer d'aquell any, quan se'l va detenir per compravenda de joies suposadament robades. Ell i el seu fill, a més, regentaven una botiga de compravenda de joies i van acabar tots dos arrestats. Amb la documentació comissada, la policia va poder constatar, a més, frau a la Seguretat Social i falsificació de document públic, ja que el detingut cobrava el subsidi de l'atur tot i treballar.

Durant el març del mateix any el van tornar a detenir i aquí van trobar escriptures públiques i van descobrir l'estafa. L'home va arribar a enredar set persones a qui tenia atemorides i els va enganyar oferint com a aval lingots d'or falsos. En total, va aconseguir 124.850 euros de les seves víctimes.