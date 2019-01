La candidatura d´ERC Girona incorpora la periodista Marina Vinardell

La candidatura d'Esquerra Girona, que encapçala Quim Ayats de cara a les eleccions municipals del 26 de maig, incorpora a la portaveu del Jovent Republicà de Girona, Marina Vinardell. Nascuda el 1996 i veïna de Sant Narcís, és graduada en Periodisme i actualment està cursant Ciències Polítiques i de l'Administració. Treballa en aquest diari i és portaveu del Jovent Republicà de Girona i Secretària de Comunicació del Jovent Republicà Comarques Gironines.

A nivell associatiu ha estat implicada a l'organització estudiantil Alternativa UPF, de la qual va ser Coordinadora General i representant d'estudiants del Claustre Universitari (2016-2018). També ha format part de la Comissió contra la Violència Masclista i la Comissió d'Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra. A nivell sindical, forma part de l'Eina, l'espai jove de la Intersindical. També ha participat en el centre cultural juvenil Contrast Jugendkultur e.V. de la ciutat alemanya de Konstanz.

"Crec que el jovent de Girona hem de fer un pas endavant per fer sentir la nostra veu. Esquerra ens té molt en compte, i tenim un equip jove, amb persones com en Quim Ayats o l'Àdam Bertran, que són referents per molts de nosaltres després d'anys de treball en moltes de les lluites que la nostra generació hem heretat. Hem d'apoderar-nos com a subjecte polític", ha manifestat.

Segons Vinardell, el jovent pot aportar "noves idees per projectar el futur de la ciutat" i, per això, afegeix que "cal un consistori que ens escolti, ens representi i estigui preparat per escoltar les nostres propostes". "He acceptat formar part de la llista d'Esquerra Republicana per donar veu al jovent en aquest projecte compartit tant il·lusionant. Des del Jovent Republicà creiem en el projecte de ciutat que representa la llista d'ERC, i hem decidit treballar braç a braç per construir entre tots una Girona republicana, social, feminista, antifeixista, ecologista i que tingui en compte tots els barris i associacions que treballen dia a dia per donar vida a la ciutat", conclou.

El candidat a l'alcaldia d'Esquerra a Girona, Quim Ayats, afirma que una llista electoral ha de ser "representativa de la ciutat" i, per tant, "plural" i hi ha de comptar amb la veu dels joves: "La candidatura que estem confeccionant és diversa i transversal i ofereix una mirada de futur per garantir un projecte que miri la ciutat més enllà dels pròxims quatre anys de govern municipal", ha explicat.

"Comptar amb la Marina Vinardell a la llista que estem confeccionant és un autèntic luxe. És una jove amb una formació més que qualificada, compromesa amb la seva ciutat i amb el país, amb una capacitat de treball immensa i capaç de generar complicitats. Estic segur que ella serà un dels pilars del nou projecte que estem construint entre tots i totes", ha conclòs Ayats.