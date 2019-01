La cavalcada de Reis a Girona s'allarga fins a Emili Grahit

La cavalcada dels Tres Reis d'Orient amplia enguany el seu recorregut a la ciutat de Girona. La desfilada -que tindrà lloc aquest dissabte 5 de gener- arribarà fins al carrer Emili Grahit. Aquests 400 metres que es guanyen permetran encabir l'increment d'espectadors que rep la cavalcada cada vegada que cau en cap de setmana, com és el cas d'aquest any.

Aquesta mesura ja s'ha implementat en altres ocasions, quan la desfilada tenia lloc un dissabte o diumenge. «Hem copsat que quan cau en dia festiu ve molta gent de fora, especialment de pobles de la frontera com Perpinyà, ja que allà no compten amb un espectacle com aquest», explica Narcís Reixach, president dels Manaies, l'entitat que s'encarrega d'organitzar la cavalcada.

Una altra de les novetats d'aquest any és que la comitiva del Rei Negre estrenarà nou vestuari. «Ja tocava renovar els vestits, barrets i sabates del 60% de les persones que configuren aquesta comitiva», afirma Reixach.

Enguany, la cavalcada de Reis comptarà amb la participació d'un total de 335 voluntaris. D'aquests, 283 desfilaran pels carrers de Girona acompanyant i ajudant en tot moments els Tres Reis d'Orient a repartir màgia i regals. Per altra banda, la resta de persones (52 voluntaris) s'encarreguen del muntatge i totes les tasques d'atretzzo que comporta la cercavila.



Pas a pas del recorregut

Els Reis Mags de l'Orient baixaran a peu des del campament reial dels Jardins de les Pedreres a les sis de la tarda i passaran pel passeig Fora Muralla, la pujada de les Pedreres, el carrer del Carme i la passera de l'Alferes Huarte fins al passeig del General Mendoza.

Un cop allà, a 2/4 de 7 de la tarda començarà la cavalcada, que es dirigirà cap al carrer d'Ultònia, el carrer del Migdia i travessarà el carrer de la Creu fins al nou tram al carrer Emili Grahit. Tot seguit, la desfilada pujarà pel carrer de Joan Maragall, la plaça de Pompeu Fabra, la Gran Via de Jaume I, l'avinguda de Sant Francesc, el lateral nord de la plaça de Catalunya, la pujada del pont de Pedra i la plaça del Vi. En aquest espai, aproximadament a les vuit del vespre, es durà a terme el pregó dels Reis d'Orient. Durant l'acte hi haurà un espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda i el discurs estarà interpretat en llengua de signes per l'Associació Gironina de Sords.

Un any més, Protecció Civil ha engegat la campanya de repartir polseres identificatives perquè els nens portin anotades dades de contacte per si es perden durant la cavalcada. Els interessats podran anar a buscar el distintiu el mateix dia de la cercavila, aquest dissabte 5 de gener, a la plaça Catalunya de Girona a partir de les 10 del matí i fins a les 6 de la tarda.



El campament reial

La ciutat de Girona també comptarà enguany amb el campament reial. Els més petits podran apropar-se fins als Jardins de les Pedreres per conèixer els Tres Reis d'una forma més directa i natural, sense l'ordre necessari que imposa la desfilada. El campament es podrà visitar el mateix dissabte de les quatre a les sis de la tarda aproximadament.

Segons informen des de l'Ajuntament de Girona, durant tot el dissabte les Muralles estaran tancades al públic i la passera de l'Alferes Huarte estarà tancada a partir del migdia.