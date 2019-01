Desenes de nens porten la carta al patge reial a Girona

Desenes de nens i nenes ja van poder donar la seva carta ahir a la carpa del Patge dels Reis d'Orient, que les va recollir totes i es va comprometre a transmetre tots els seus desitjos a Ses Magestats. Des d'ahir i fins demà divendres, l'emissari reial del Diari de Girona romandrà a la carpa que s'ha instal·lat a la plaça Salvador Espriu a partir de les 11 del matí i fins dos quarts de 2, i a la tarda els infants podran tornar a veure'l a partir de les 5 fins les 7 del vespre.

El dissabte, dia 5, l'emissari també recollirà les cartes dels menuts al mateix escenari, però per ser el dia de la cavalcada i havent d'ajudar els Treis Reis a repartir tots els regals que els han demanat, només hi serà durant el matí, des de les 11 fins la 1 del migdia. A la tarda, caldrà que tots els nens vagin a veure l'arribada de Ses Majestats, que com cada any recorreran carrers i places de la ciutat, així com de pràcticament tots els municipis de la demarcació.