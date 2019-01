El festival del Circ de Girona incorporarà noves disciplines com el màstil aeri i la roda de la mort

La roda de la mort dels The Flyers Valencia

Comença el compte enrere per l'arribada del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. Enguany, l'espectacle incorporarà noves disciplines mai presentades en aquest esdeveniment com són el màstil aeri i la roda de la mort. Dues atraccions que, segons el director del festival Genís Matabosch, "transportaran l'espectador per un llarg recorregut d'emocions".

El xou, que tindrà lloc del 14 al 19 de febrer, comptarà amb un total de 76 artistes arribats de 12 països diferents que duran a terme un total de 24 atraccions inèdites a Europa. Destaquen importants grups acrobàtics de Corea del Nord, Xina, Rússia i Mongòlia.

L'espectacle també incorporarà noves disciplines com el màstil aeri. L'acròbata rus Denis Degtyarev oferirà un dels espectacles més impactants i amb més risc. De fet, aquest artista és el protagonista del cartell d'aquesta edició del festival. Segons ha explicat Matabosch, en el moment de la sessió de fotos l'artista va patir una caiguda al buit que el va deixar en coma. "Per sort, 48 hores després va despertar-se i no té cap seqüela", ha explicat el director afirmant que el que primer va preguntar va ser si les imatges havien sortit bé. Tot i l'ensurt, l'artista presentarà el seu espectacle "Secrecy" a Girona.

Una altra de les disciplines inèdites serà la roda de la mort dels colombians The Flyers Valencia. Aquesta és una de les disciplines que més esglais generen en el públic. Els germans Robinson i Carlos són la tercera generació d'una nissaga colombiana experta en funambulisme i atraccions sensacionals.

En aquesta edició, el festival viurà el seu major creixement. Per una banda, l'espectacle comptarà amb un dia més d'actuacions i amb una fira sectorial del Circ que s'ubicarà al Palau de Fires.