L'ataca per l'esquena, cau i la colpeja per robar-li el mòbil

Una dona de 37 anys va acabar amb un traumatisme cranial després que un lladre la va atracar de forma violenta al mig del carrer a Salt. La víctima va haver de ser atesa a Urgències de l'hospital Santa Caterina, d'on va rebre l'alta l'endemà dels fets.

Els Mossos d'Esquadra van detenir el presumpte agressor set dies després de l'atac, i és que la sort va voler que la mateixa víctima el reconegués mentre passejava per un carrer de Salt el dia 1 de gener. L'home va quedar arrestat per ser el presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació. El detingut és un veí de Salt, de 40 anys i de nacionalitat marroquina, que compta amb una desena d'antecedents i se'l coneix per la seva agressivitat.

Els fets es remunten al dia 24 de desembre pels volts de les nou de la nit. Quan la víctima estava passejant pel Passeig dels Països Catalans de Salt, a l'altura d'una botiga de joguines que llinda amb el carrer de Josep Irla, va sentir que una persona se li apropava corrents per l'esquna i tot d'una li feia un cop, fet que va provocar que caigués a terra. El presumpte agressor també va caure a terra, segons va explicar la víctima a la policia, i mentre això va passar la dona va notar que algú li havia posat la mà a la butxaca de la jaquesta per robar-li el mòbil. Aquí va haver-hi violència per part de l'home, així com un forceig entre tots dos. Finalment, l'home va aconseguir el que volia i es va emportar el mòbil i va fugir pel Passeig en direcció cap a Bescanó.

Com que l'home va caure a terra, la víctima va poder donar-ne una descripció clara a la policia: un home jove, d'una alçada mitjana, aspecte aràb, prim, entre altres. A causa dels fets la dona va haver de ser atesa a Urgències. I és que va quedar ben ensangonada del cop que va patir en caure a terra i per l'agressió, i va patir un traumatisme cranial. La vícitma va necessitar punts de sutura i va patir un atac d'ansietat pels fets.

Aquest dimarts, la dona va trucar a la policia per explicar que havia vist el presumpte lladre i els Mossos d'Esquadra de Salt el van arrestar al carrer Francesc Macià de la població pels fets denunciats.