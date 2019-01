Una carrossa s´enganxa amb un cable a Joan Maragall

Una de les carrosses de sa Majestat el Rei d'Orient ros ha patit un petit accident a l'altura del carrer Joan Maragall, al barri de l'Eixample de Girona on per la part de dalt s'ha enganxat amb un cable. Els patges reials han hagut d'actuar de pressa per tal d'alliberar la carrossa.

A causa del petit incident, que ha provocat que per uns moments s'aturés la cavalcada en aquell punt, la part superior de la carrossa s'ha trencat una mica, el que no ha impedit que pogués continuar, amb la resta de la comitiva reial, el seu recorregut pels carrers de Girona.