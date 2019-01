Denuncien «vulneració de drets» a menors no acompanyats a Girona

La Plataforma Girona Acull denuncia una suposada vulneració de drets dels infants comesa pels Mossos d'Esquadra. Arran d'unes piulades a Twitter de l'advocada gironina Mònica Tarradellas, s'ha donat a conèixer un fet que es repeteix sovint a la comissaria de Vista Alegre: la presència de menors migrants no acompanyats (MENA) que arriben a terres gironines a la recerca d'empara o que han fugit de centres.

L'advocada va difondre a les xarxes la presència de quatre joves a les instal·lacions durant la tarda de dijous, tot assegurant que estaven asseguts a les cadires de la recepció. Segons l'advocada, aquests joves estaven a la comissaria perquè havien fugit d'un centre i esperaven tornar-hi quan se'ls anés a portar o vinguessin els seus educadors. Segons va escriure, «la situació que s'està donant ara mateix a la comissaria dels Mossos atempta contra drets bàsics i fonamentals dels menors retinguts». A aquesta denúncia també s'hi va sumar a través de Twitter el regidor de la CUP a l'Ajuntament de Girona, Lluc Salellas, tot assegurant: «No podem avalar tenir menors dormint en matalassos al terra en comissaries. Els drets humans i dels menors són una prioritat que no hi entén d'excuses i que exigeix que totes les institucions treballin sense demora per evitar aquests casos».

Des dels Mossos d'Esquadra, ahir es va assegurar que aquests joves no van dormir a la comissaria, sinó que van passar-hi un parell d'hores i després van tornar als centres. Amb tot, van assegurar se'ls va proporcionar una manta i que, a més, se'ls va oferir un entrepà per tal que passessin les hores allà en les millors condicions possibles. A la comissaria no és el primer cop que joves hi passen unes hores i fins i tot alguna nit, cosa que ha portat els sindicats del propi cos a denunciar la situació i edmanar a la DGAIA (Direcció General de la Infància i l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya) que hi posi fi.

L'arribada de joves desemparats s'ha multiplicat els últims temps i molts d'ells van a comissaria no perquè s'hagin escapat, sinó perquè arriben a Catalunya i per tal d'entrar al circuit legal se'ls avisa que anant a la policia se'ls facilitaran els tràmits.

Davant aquesta situació, Girona Acull porta temps denunciant la situació i asseguren que en l'episodi viscut aquest dijous s'han vulnerat «drets fonamentals i de la Convenció dels drets dels infants» i reclamen solucions. També denuncien que els menors dijous estaven «retinguts a l'espera de reubicar-los en centres de la DGAIA» i se'ls va fer «dormir a la sala d'espera de la comissaria de Vistalegre, exposats a totes les persones que hi passaven per davant» i això «sense cap mena d'intimitat» i en una situació que asseguren que és «denigrant».

A més, ressalten que és una situació que viuen «infants» i segons afirmen en un comunicat «els cossos policials i l'administració tenen l'obligació legal i el deure moral de protegir-los especialment». Per tot això, Girona Acull exigeix una solució immediata i que es dugui a terme una coordinació efectiva entre la policia, la Direcció General d'Infància i Adolescència de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Girona per establir «mesures amb celeritat» per tal que la situació no es repeteixi.