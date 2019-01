Els Reis d´Orient arriben a Girona carregats d´il·lusió

Els Reis d'Orient ja han arribat a la ciutat de Girona. Abans d'iniciar la tradicional desfilada, Ses Majestats han acudit al campament reial ubicat als Jardins de les Pedreres i han escoltat els desitjos dels nens i nenes de Girona.



En aquests moments, la rua ja desfila pels carrers de Girona.





???? Ho sents? Els més petits criden els Reis de l'Orient, que s'acosten al campament reial de Girona! Petits i grans, estigueu ben atents: són els últims instants per demostrar que us heu portat molt i molt bé aquest any! | #ReisGi19 #nadaldemocions pic.twitter.com/RnHEVIEvKf — Ajuntament de Girona (@girona_cat) 5 de enero de 2019

Pas a pas del recorregut

Els Reis Mags de l'Orient baixaran a peu des del campament reial dels Jardins de les Pedreres a les sis de la tarda i passaran pel passeig Fora Muralla, la pujada de les Pedreres, el carrer del Carme i la passera de l'Alferes Huarte fins al passeig del General Mendoza.Un cop allà, a 2/4 de 7 de la tarda començarà la cavalcada, que es dirigirà cap al carrer d'Ultònia, el carrer del Migdia i travessarà el carrer de la Creu fins al nou tram al carrer Emili Grahit. Tot seguit, la desfilada pujarà pel carrer de Joan Maragall, la plaça de Pompeu Fabra, la Gran Via de Jaume I, l'avinguda de Sant Francesc, el lateral nord de la plaça de Catalunya, la pujada del pont de Pedra i la plaça del Vi. En aquest espai, aproximadament a les vuit del vespre, es durà a terme el pregó dels Reis d'Orient. Durant l'acte hi haurà un espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda i el discurs estarà interpretat en llengua de signes per l'Associació Gironina de Sords.