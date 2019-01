Girona La nit més màgica de l'any aclama amb més força que mai el rei negre

La nit més màgica de l'any va omplir d'emoció els ulls dels milers de persones que es van apropar a la ciutat de Girona per viure la cavalcada dels Reis de l'Orient. Una nit en què el rei negre va ser, «curiosament», més aclamat que mai.

Puntualment, a les sis de la tarda, els tres Reis van començar el seu descens a peu des dels Jardins Fora Muralla, on a primera hora de la tarda havien instal·lat el seu campament. Els més petits no van dubtar a llançar-se als braços dels Reis mentre els seus pares capturaven el moment amb els seus mòbils.

La desfilada anava encapçalada per la comitiva del foc, els encarregats d'il·luminar el camí dels Reis Mags amb l'ajuda dels fanalets dels més petits. La cavalcada va ser seguida tant a peu de carrer com des dels balcons. I és que a les sis de la tarda ja no quedava cap lloc lliure, ni a primera ni a cinquena fila, per veure els tres Reis.

Després d'una traca de llum que va il·luminar el pont de l'Alferes Huarte i de focs artificials, Ses Majestats van pujar a les carrosses i van iniciar la cavalcada a 2/4 de 7 de la tarda; moment en què els més petits cridaven més fort que mai la cançó que tothom sap: la dels tres Reis.



Nou recorregut i petits incidents

Enguany, el recorregut es va allargar fins a Emili Grahit per encabir l'increment de persones que es preveia que hi hauria al caure en cap de setmana. I així va ser, milers de persones van omplir tots els trams per on passava la cavalcada, fet que també es va veure afavorit pel bon temps. Petits i grans van poder esperar i seguir la desfilada dels Reis d'Orient sense passar gaire fred, ja que els termòmetres estaven al voltant dels 10ºC.

Tot i l'alegria i màgia que es va viure durant tota la cavalcada, va haver-hi algun incident. La carrossa del rei ros, al seu pas pel carrer Joan Maragall, va topar amb un cable que penjava de carrer a carrer. Gràcies a l'ajuda d'un dels patges de la seva comitiva, però, va aconseguir sobrepassar l'obstacle i seguir el seu recorregut. Per altra banda, la carrossa del rei negre es va desmuntar al final de la cavalcada, el que va obligar a aturar la comitiva per un instant.

Finalment, però, els tres Reis de l'Orient van arribar a les nou del vespre, una hora més tard del previst, a la plaça del Vi, que estava plena de gom a gom. També els esperava l'alcaldessa, Marta Madrenas, per donar-los la clau que obre totes les cases i demanar-los un desig:«Que mai més les persones que són lluny de casa hagin de passar una nit com aquesta lluny dels seus fills». D'aquesta forma, Madrenas va enviar un missatge de suport als independentistes que estan empresonats. El punt final de la nit el va posar el rei negre, enviant un missatge d'amor i felicitat per a petits i grans.