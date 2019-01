Neix una nova forma d'aparcar que permet estalviar temps i diners

L'increment de zones blaves i verdes a Girona ha dificultat la tasca de trobar aparcament gratuït o assequible per a aquella gent de fora que cada dia va a treballar a la ciutat. Això implica més minuts per trobar una plaça i haver d'aparcar més lluny de la feina. Des de fa unes setmanes, però, ha nascut una nova manera d'aparcar que permet estalviar les 120 hores a l'any que es perden buscant pàrquing i caminant fins a la feina. Així ho ha calculat i explica l'Antonio Recio, el creador i fundador de l'aplicació Carbycar (cotxe per cotxe).

El jove emprenedor, nascut a Palafrugell i actualment veí de Girona, ha creat una plataforma digital basada en l'economia col·laborativa que pretén ajudar els conductors que s'han de desplaçar cada dia a Girona per la feina i aquella gent que té una plaça d'aparcament buida durant la jornada laboral, ja que treballen fora de la ciutat, per exemple. L'aplicació CarbyCar posa en contacte els usuaris i propietaris d'una forma simple i senzilla.

«La idea és que la gent que té un aparcament el llogui per un preu baix, només les hores en què no l'utilitza», explica Recio. El preu està pactat per l'aplicació, ja que CarbyCar també pretén fer front als alts lloguers d'una plaça d'aparcament a Girona, que actualment oscil·len entre els 70 i els 100 euros al mes.

La plataforma ofereix una tarifa mensual, actualment de promoció, a 29,95 euros (pel que seria la jornada laboral completa per l'usuari). També hi ha l'opció de mitja jornada a un preu de 15,95 euros al mes. Tots aquests preus són de dilluns a divendres i el pagament es fa a través de la mateixa plataforma. «Hi guanyen les dues parts, el propietari perquè tindrà uns ingressos mensuals i l'usuari perquè estalviarà temps i diners», apunta Recio.

No trobar aparcament és el problema amb el qual es trobava cada dia Recio quan vivia a Palafrugell i s'havia de desplaçar a Girona per estudiar el Grau Superior d'Informàtica. D'aquí li va sorgir la idea de crear aquesta plataforma digital, que va començar a projectar fa dos anys i mig i que a principis de desembre va veure la llum. Recio va comptar amb l'assessorament de Girona Emprèn, els quals el van ajudar a portar a terme el projecte. «Engegar un projecte és complicat, estàs molt perdut i ells em van ajudar molt», explica.

De moment l'aplicació, que està disponible per a Android i Apple, compta amb 50 persones registrades i cinc ofertes de pàrquing que es lloguen per hores a la ciutat de Girona. «Estem rebent sol·licituds de places que es troben a altres indrets com Banyoles, per això el proper pas serà obrir l'aplicació cap a altres ciutats», apunta el seu creador.