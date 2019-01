Els pessebristes de Girona atorguen els premis Arcàngel de la Catedral

Com ja és tradició de cada Nadal, l'Associació de Pessebristes de Girona ha fet públic el veredicte del jurat dels concursos de pessebres. Com cada any, s'entreguen dos tipus de premis: el premi de l'Associació, que enguany ha arribat a la 71a edició, i el premi Arcàngel de la Catedral, que enguany ha arribat a la 31a edició.

Aquest últim guardó es divideix entre pessebres artístics i pessebres populars. Pere Batlle, Narcís Sureda i la Família Masdevall Pujadas seran els grans triomfadors de la cerimònia que se celebrarà demà a 2/4 de 8 del vespre a l'edifici CaixaForum de Girona.

Pel que fa al concurs de pessebres de l'associació, es van concedir tres premis, dos accèssits i diverses medalles i diplomes. Per ordre, els premis els van guanyar Pere Batlle, Albert Cabrejas i Lluís Gubert. Els accèssits els van guanyar Antoni Barcelona i Albert Català. Van rebre medalla i diploma: Lluís Sala, Àngel Romero, Joan Saumell, Joan Mir i Joaquim Planas, Manel Font, Antoni Roy, Joan Mota, Carles Dresaire i Francesc Mestres.

Pel que fa als premis Arcàngel de la Catedral, en l'apartat de pessebres artístics, els guanyadors amb premis Arcàngel d'or, argent i bronze van ser respectivament Narcís Sureda, Dolors Coll i Rigoberto Ramos. En aquest apartat també es van concedir dos accèssits a Jordi Dalmau i a la parròquia Sant Cugat de Salt. A més, es van donar tres medalles i diplomes a Jaume Margenat, Alexandra i Salvador Tarradas i Josep Maria Ortega López. Van quedar fora de concurs Jordi Barris, Josep Perpiñà i Alfons Vàzquez.

Finalment, en l'apartat de pessebres populars l'Arcàngel d'or el va guanyar la Família Masdevall Pujadas, l'Arcàngel de plata va ser per a Jesús Miguel Aguilar i el de bronze per a Xavier Bataller. En aquest apartat també es van concedir dos accèssits a Daniel Soler i Emiliano Castro. A més, es va donar medalla i diploma a Elena Serra, Pietat Raset, Col·legi Sagrada Família Vila-Roja, Gabi Orden i Jana Corominas, Pere Pujadas, Marta Sánchez, Aleix i Adrià Masdevall Figa, Rosa Serra, Pau Llauger, Antonia Martos, Hospital Sta. Caterina, Claustre i Núria Queralt, Jaume Piquer, Família Soler Recasens, Joana i Pau Garcia Guix, Masterfrio/Gonzalo Bandin, Mauro Vargas, Centre Catequesi Pare Claret, Mireia Falgueras Bachs, Cesar Enrique Sierra Ramos, Aina Paretas Martin, Iker Galeas Figueroa, Eric Falgueras Bachs, Joan Santaeularia Juandó, Oriol Prat Juandó, Helena Prat Juandó i Julieta Lapita Gonzalez, Iñigo Mateu Blanco, Mauriei Vila Berenguel, Carla Vila Berenguel, Sebastian Alarcón Fortuna, Axel Borja Noguer, Coral Borja Noguer, Sofia Muñoz Sala, Sara Bou Thomas i Antoni Daufi Moresmo.