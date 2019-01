Unes 15 famílies han passat el Nadal sense llum a la Font de la Pólvora

La Plataforma per la Dignitat del barri de la Font de la Pólvora de Girona ha denunciat que una quinzena de famílies del barri estan sense llum des del passat 16 de desembre, quan es va produir un incendi en els comptadors que els va deixar sense fluid elèctric.

L'entitat ha denunciat avui en un comunicat el silenci total d'Endesa i la passivitat de l'Ajuntament davant aquesta situació que HSE perllonga des de fa més de tres setmanes.

A més d'aquestes famílies, veïns dels blocs dels carrers Castanyer, Acàcia i Avellaner també s'han vist afectats per talls de llum d'unes 7 hores en dies com el 23, 24 i 31 de desembre i el 5 i 6 de gener.

El portaveu de l'entitat, José Heredia, reitera que els veïns se senten agreujats: "És impensable que famílies de barris més benestants de Girona passin tot el Nadal sense llum ni calefacció. Sabem que a Montjuïc també hi ha hagut talls però no s'ha deixat als afectats desatesos durant totes les festes com ha passat aquí ".

La Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora es va constituir a finals de desembre quan una quarantena de veïns del barri es van reunir per crear un front comú contra els talls de llum "indiscriminats" d'Endesa que asseguren que fa anys que pateixen.

No obstant això, la voluntat de la plataforma va més enllà i busca, segons Heredia, "situar al mapa polític i mediàtic gironí un barri històricament marginat i estigmatitzat".

Aquest barri, habitat majoritàriament per persones d'ètnia gitana, fa molts anys que rep inspeccions de la policia i dels tècnics d'Endesa per defraudacions de fluid elèctric, moltes d'elles per plantacions de marihuana.

El setembre de 2014 Endesa calculava que un 70% dels pisos del barri, uns 355, tenien la llum punxada directament de l'enllumenat públic, o en menor mesura disposaven de comptadors manipulats.

Des de llavors es va iniciar una important campanya municipal en col·laboració amb Endesa, amb el cens de llogaters, per aconseguir que es pogués normalitzar la situació al barri.

L'Ajuntament va posar en 2014 totes le facilitats a disposició dels veïns als quals se'ls va tallar la llum en els operatius policials per poder regularitzar la seva situació i a tots aquells que justifiquessin als serveis socials problemes econòmics per pagar els 230 euros del comptador, se'ls va donar un termini de 4 anys per fer-ho (que finalitza ara).

En el cas que es pogués acreditar falta de liquiditat, l'acabaria assumint el consistori i a més, el deute que acumulaven els quedava congelada i, si començaven a pagar el rebut des de novembre, se'ls condonava deute.

Uns 80 dels denunciats en aquell moment van arreglar directament els papers amb Endesa i 126 van acudir a l'Ajuntament; d'aquests, 82 complien els requisits per seguir el conveni del consistori i 66 van demanar una pròrroga per poder presentar tota la documentació, ja que no tenien cèdules d'habitabilitat i fins i tot del DNI.