El Banc de Sang alerta que només hi ha reserves per a set dies

El Banc de Sang alerta que només hi ha reserves de sang per a set dies; un estoc just tenint en compte que l'ideal és que fos de 10 dies. Així ho va explicar ahir la doctora Anna Millán durant la presentació de la Marató de Donants de Sang de Catalunya, la campanya que vol revertir aquesta situació.

En la seva sisena edició, l'objectiu del Banc de Sang amb aquesta iniciativa és arribar a les 10.000 donacions a tot Catalunya durant aquests dies i normalitzar així la situació de les reserves de sang. «Durant les festes de Nadal baixen un 25% les donacions de sang, un període que coincideix amb l'èpidemia de grip i que provoca que molta gent no pugui donar sang», va explicar Millán, directora del Banc de Sang a Girona.

La campanya començarà aquest divendres 11 de gener amb un acte especial al Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona, el qual s'adequarà per poder-hi realitzar extraccions. Fins al 18 de gener es podrà donar sang als principals hospitals catalans, en el cas de Girona, a l'hospital Josep Trueta. A més, hi haurà una quarantena de campanyes que es realitzaran en diferents pobles i ciutats.



Duplicar les extraccions a Girona

La nova edició de la Marató de Donants de Sang espera duplicar les extraccions que es realitzen cada dia al Trueta. D'aquesta forma es preveu passar de les 20 a les 40 donacions per així arribar a tenir reserves de sang per a deu dies.

L'horari de la sala de donacions de l'hospital, que estrena instal·lacions, és de les nou del matí a les dues del migdia, i de les quatre de la tarda a les vuit del vespre; mentre que el dissabte només estarà oberta al matí. A més, per tal de facilitar l'organització, es pot demanar hora a través de la web Marató Donants.

Enguany, el lema de la campanya vol animar tots els catalans a convertir-se en sang fluencer. És a dir, animar tothom perquè comparteixi a les seves xarxes socials a través de l'etiqueta #sangfluencer la importància de donar sang per ajudar a salvar vides. A través de la pàgina web de la Marató es pot descarregar un kit de material per publicar a les xarxes socials. Es pot trobar des de gifs d'Instagram per fer stories, fins a notes per posar a la taula dels companys de feina o donar als amics. També hi ha propostes de missatges de Whatsapp que els usuaris poden descarregar-se i enviar als seus contactes per tal d'aconseguir més donacions.

Una iniciativa a la qual ja s'ha sumat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, present també ahir a la presentació de la campanya. «Que les xarxes socials ens ajudin també a influir en la solidaritat! Aquesta setmana, sigues #sangfluencer i anima tothom a participar a la Marató de Donants de Sang, que tindrà lloc també a Girona de l'11 al 18 de gener #MaratoDonantsCat», va publicar Madrenas al seu compte a Twitter.

L'etiqueta també hi és en anglès (#bloodfluencers) per tal de convertir-lo en un moviment internacional. «Diferents entitats com el National Health Service britànic, l'Etablissement Français du Sang i el Sanquin holandès s'han adherit a aquesta necessitat de donar sang», va explicar Millán.

Amb aquesta campanya a les xarxes socials, el Banc de Sang es proposa arribar a les 10.000 donacions. Segons va explicar Millán, l'any passat es van quedar a la ratlla de les 9.000 donacions a tot Catalunya, però el 2017 en van aconseguir 17.000. Això fa que sigui molt difícil poder preveure quin serà el volum d'aquest any però confien arribar a l'objectiu.