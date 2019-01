Denuncien que una quinzena de famílies han passat les festes de Nadal sense llum

La Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora denuncia que una quinzena de famílies d'aquest barri gironí han passat les festes de Nadal sense llum. Exposen que des del 16 de desembre, fa tres setmanes, estan sense subministrament elèctric després que s'incendiessin els comptadors. A través d'un comunicat, expliquen que veïns dels blocs dels carrers Castanyer, Acàcia i Avellaner també s'han vist afectats per talls de llum d'unes 7 hores les nits més assenyalades de l'any: el 23, 24 i 31 de desembre i el 5 i 6 de gener.

És per això que les famílies denuncien, a través de la Plataforma, que Endesa mai es posa en contacte amb ells per avisar dels talls elèctrics. D'altra banda, l'entitat considera que «l'omissió de responsabilitats del govern gironí no es pot justificar». «És impensable que famílies de barris més benestants de Girona passin tot el Nadal sense llum ni calefacció. A Montjuïc també hi ha hagut talls però no s'ha deixat els afectats desatesos durant totes les festes», explica Jose Heredia, portaveu de l'entitat. També qualifica de «populista» la decisió del govern gironí d'anunciar la construcció d'un parc infantil al barri. «No saben les nostres necessitats i no els interessa saber què en pensem. És una mesura feta de cara a la galeria, feta d'esquenes a la gent de Font de la Pólvora», afirma.

Per altra banda, el grup municipal d'ERC-MES va tornar ahir a denunciar els talls de llum que pateixen alguns barris de la ciutat. «És indignant que en plenes vacances de Nadal hi hagi hagut gironins que no han tingut llum malgrat pagar honradament totes les factures», va explicar la portaveu, Maria Mercè Roca. En aquest sentit, la regidora va criticar que l'equip de govern prorrogués el contracte de subministrament elèctric municipal amb Endesa.