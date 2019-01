«Donar sang és una manera de salvar vides»

La Laura Boyer és una donant de sang que té 18 anys. Durant la presentació de la campanya Marató de Donants de Sang va explicar que sempre ha tingut «moltíssima por a les agulles» i de petita tenia molts problemes quan l'havien de vacunar, però tot i així una vegada ha complert la majoria d'edat ha començat a donar sang. Boyer creu que és una manera de «salvar vides» i que aquesta solidaritat «no té preu».

A més, la jove és donant universal (0-), i segons va explicar, «sempre he sabut que havia de donar sang». D'aquesta forma la jove va animar tothom a participar en la campanya per tal de fer crèixer les reserves que hi ha ara.