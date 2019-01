Entreguen els premis del 31è Concurs de Pessebres

L'Associació de Pessebristes de Girona va entregar ahir els arcàngels, diplomes i medalles commemoratives del 31è Concurs de Pessebres Arcàngel de la Catedral. L'acte, que es va celebrar al CaixaForum, va comptar amb la presència de l'alcaldessa, Marta Madrenas.

En aquesta edició, Narcís Sureda va guanyar l'Arcàngel d'Or en la categoria de Pessebres Artístics, mentre que el d'argent va ser per a Dolors Coll i el de bronze per a Rigoberto Ramos. Pel que fa a la categoria de Pessebres Populars, els premis se'ls van emportar la Família Masdevall Pujadas (Arcàngel d'Or), Jesús Miquel Aguilar (argent) i Xavier Bataller (bronze). Ahir també es van repartir diplomes i medalles entre tots els que hi van participar, i l'associació va concedir tres premis a Pere Batlle, Albert Cabrejas i Lluís Gubert.