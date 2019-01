Girona ja té oficialment més de 100.000 habitants. Aixì ho ha fet saber avui l'Ajuntament que ha indicat que les darreres dades oficials, corresponents a l'1 de gener de 2018, indiquen que a Girona havia empadronades 100.266 persones empadronades. La superació d'aquest llindar consolida el creixement sostingut dels darrers anys que ja feia preveure aquesta fita.

El creixement del darrers anys per arribar a aquesta xifra va ser d'un miler d'habitants, una dada que contrasta amb els anys dde la crisi quan del 2010 al 2016, la població només va pujar en 2.000 veïns i fins i tot un any, el 2014 hi va haver un descens. A Catalunya, en els darrers vuit anys, els creixement de població s'ha limitat al 0,3% mentre que a Girona ha estat del 4%.

Per l'alcaldessa, Marta Madrenas, superar les cent mil persones és conseqüència del treball de tothom per fer la ciutat "atractiva". "Atraure ciutadans fa fàcil pensar que Girona és un espai on s'hi pot trobar més oportunitats que en d'altres indrets o que és un lloc on estrobarà més protegit que en d'altres punts", ha dit.

També ha apuntat aquest increment de població ha anat acompanyat d'un augment de serveis. A més, ha posat de relleu que la ciutat porta 60 mesos de descens de l'atur interanual, un apunt que encara té més pes si es té en compte que la població ha anat pujant.

A nivell pràctic, això suposa que el ple municipal passarà de 25 a 27 regidors al proper mandat i que algunes de les 1.500 empreses que facturen més d'un milió d'euros patiran un increment de l'IAE del 2% en determinats punts. El número de societats afectades encara no s'ha pogut determinar, segons la tinenta d'alcaldessa d'Hisenda, Maria Àngels Planas.

Si es para atenció en les dades, s'observa que hi ha més dones (52.265) que homes (48.155) i que la mitjana d'edat volta els 40 anys, tot i que en les dones és un xic inferior als 39 anys i en els homes és de més de 41 anys. Pel que fa als origens, quasi el 40% són nascuts a la ciutat de Girona (39.837 habitants). Hi ha 14.915 veïns que han nascut en altres poblacions gironines i 10.074 a la resta de Catalunya. Hi ha 12910 empadronats nascuts a la resta de l'Estat i, finalment, les 22.734 persones restants són d'origen estranger.

Pel que fa al Barri Vell, l'alcaldessa, ha volgut deixar clar que la gentrificaicó que algunes formacions promulguen no existeix. "Menteixen", ha indicat. I ha posat sobre la taula les dades del padró que evidencien que el casc antic guanya veïns empadronats. Ha passat de 3.132 a 3.298 i a 3.589 en els darrers tres anys. "Ens volen equiparar amb altres ciutats i no hi tenim res a veure", ha insistit per reiterar que amb un creixement del 9% de població empadronada al Barri Vell, parlar que hi ha gentrificació és "desinformar i mentir" , ha conclòs, en referència a la CUP.

L'Ajuntament, per celebrar la xifra ha engegat la campanya "la força de 100 mil". Aquestsa i altres frases i imatges es podran veure en diferents punts de la ciutat properament. "Ja som 100.000 les persones que fem de Girona una ciutat reconeguda, capdavantera, vital i humana", s'hi pot llegir.