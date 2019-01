Girona treu a licitació la primera fase de rehabilitació del cinema Modern

L'Ajuntament de Girona ha tret a licitació la primera fase d'obres per reformar l'antic cinema Modern per 2.082.023 euros. L'objectiu és convertir-lo en un pol de creació cultural. Les empreses interessades tenen fins al 23 de gener per presentar les seves propostes i la durada del contracte és d'un any i mig.

Les obres de la primera fase consisteixen en la rehabilitació de la tercera planta de l'edifici, on s'ubicaran les oficines de gestió del centre, a més d'una sala plató (d'uns 70 metres quadrats), un laboratori polivalent i sales de reunions. En aquesta fase s'actuarà també en els accessos a aquesta planta.

El projecte definitiu va ser aprovat el passat mes de juny per la Junta de Govern Local. En total, la rehabilitació del Modern puja a 3,8 milions d'euros, part dels quals es paguen amb fons europeus. Les obres d'aquesta primera fase que ara s'ha tret a licitació s'emporten més del 50% del pressupost i, segons va calcular l'Ajuntament en el moment de la seva aprovació, podrien començar durant el segon trimestre d'aquest any.

El projecte preveu intervenir sobre 2.401,80 metres quadrats, que és la superfície construïda del conjunt actual del Modern. L'edifici es divideix en planta baixa i quatre pisos. L'entrada es farà des del carrer Nou del Teatre, on es donarà accés a les escales i a l'ascensor.

La segona fase del projecte inclourà la reforma de la sala principal de l'antic Cinema Modern, ubicada a la primera planta de l'edifici. Les actuacions permetran que la sala esdevingui un escenari complementari del Teatre Municipal (que es preveu destinar a l'àmbit artístic de la dansa). La sala, que es planteja com a espai polivalent, tindrà una capacitat per a 199 persones i una superfície de 221 metres quadrats.