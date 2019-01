Els animalistes denuncien que el centre d´animals de Mas Xirgu segueix obert

El PACMA i l'Observatori Animalista de Girona denuncien que el centre d'acollida d'animals de Mas Xirgu continua funcionant tot i que havia de deixar de funcionar a principis d'abril. Les entitats asseguren que s'utilitza per posar-hi gats abandonats sense "les garanties suficients" i en "unes instal·lacions clarament deficients i obsoletes". Els animals s'havien de traslladar a la zona de Domeny però segons els animalistes encara no s'ha fet efectiu. Una situació que, segons diuen, s'ha agreujat amb un brot de panleucopènia felina, mortal pels gats, que ja ha costat la vida a quatre exemplars. Les associacions reclamen mesures urgents per evitar que la malaltia es propagui.

L'Ajuntament va anunciar el mes de març l'adjudicació del nou contracte per 100.000 euros, amb una durada de dos anys (i dos més de prorrogables). A partir del proper 1 d'abril, el servei s'havia de fer des del nucli zoològic La Devesa i el centre d'acollida d'animals, que fins ara estava situat al polígon Mas Xirgu, havia de deixar d'estar operatiu.

Els animalistes, però, denuncien que continua funcionant per allotjar-hi gats abandonats en males condicions i que la situació s'ha agreujat per un brot, que ja ha matat quatre exemplars.

En una reunió aquesta setmana, les entitats han demanat al consistori que posi en quarantena els animals, que es desinfectin les instal·lacions, que es traslladin els animals, que els serveis veterinaris visitin l'espai i que s'esterilitzin els animals. També demanen que se separin per sexe i que les noves instal·lacions respectin les necessitats dels gats i asseguren el seu benestar.