Convoquen una recollida de burilles de terra a Girona per a aquest dissabte

La plataforma social i ambiental «No més burilles a terra» ha organitzat per a aquest dissabte una recollida de burilles a la ciutat de Girona. El punt de trobada serà a les onze del matí a la plaça Marquès de Camps i l'objectiu, a més de netejar tot el que es pugui, és que la gent prengui consciència que no s'han de llançar a terra. L'acció es denomina «burillató», és a dir, una recollida col·lectiva de burilles de terra pels carrers de la ciutat. A més a més, es repartiran cendrers de butxaca de l'Ajuntament, amb qui la plataforma col·labora dins de la campanya «Si fumes no embrutis el carrer».

L'objectiu d'aquesta acció és evitar que les persones fumadores llencin les burilles a terra i embrutin la via pública. El material, a més del que repartiran aquests voluntaris, es pot trobar en diversos equipaments municipals, sobretot als centres cívics. Es recomana als voluntaris que vulguin participar en la recollida que portin roba còmode, ja que es preveu abarcar el màxim terreny possible de la ciutat segons la quantitat de gent que prengui part en la jornada.

No és el primer cop que a Girona es tira endavant una iniciativa similar. A inicis d'octubre de l'any passat es va fer una primera crida i acció amb inici al pont de Pedra.