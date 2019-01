Endesa assegura que els talls de llum al sector est de Girona són per culpa del frau elèctric

Endesa ha assegurat que tots els talls de llum que es produeixen en el sector est de la ciutat de Girona són a causa dels fraus elèctrics que hi ha en aquesta zona. L'empresa ha confirmat que durant les festes de Nadal hi va haver diversos talls de llum al barri, tots ells a causa de la sobrecàrrega de la línia. Per la seva banda, La Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora creu que el principal problema en el subministrament elèctric és l'antiguitat de la xarxa elèctrica. L'entitat veïnal ha afirmat que el cablejat no està preparat per alimentar als 500 habitatges que hi ha en aquesta zona de la ciutat de Girona.

Després que la Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora denunciés que una quinzena de famílies passessin el Nadal sense llum, Endesa ha confirmat que el 16 de desembre hi va haver un incendi en un armari de comptadors del carrer Mimosa. Segons ha explicat la companyia a l'ACN, el mateix dia es va reparar la instal·lació elèctrica d'Endesa.

L'empresa apunta que l'incendi hauria pogut danyar el cablejat de l'edifici, però que això és competència de la propietat del bloc de pisos. L'empresa ha detallat que des del mateix diumenge els comptadors poden donar servei, però cal que es revisi que les instal·lacions de l'edifici estiguin en bon estat.

En paral·lel, Endesa també ha confirmat que hi va haver talls de llum en els carrers de Castanyer, Acàcia i Avellaner durant les nits del 23, 24 i 31 de desembre i també el 5 i 6 de gener. A més, l'elèctrica ha afirmat que n'hi va haver més en d'altres dies. El motiu d'aquests talls de llum és la sobrecàrrega que pateix el centre transformador de l'avinguda de Font de la Pólvora. L'empresa ha assegurat que l'elevat nombre de fraus comporta que constantment es fonguin els fusibles d'un dels dos centres transformadors. De fet, han explicat que en alguns casos han arribat a canviar els fusibles fins a tres vegades en un sol dia.



Els veïns denuncien la falta de manteniment de la línia

Per la seva banda, la Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora ha respost que el principal problema en el subministrament elèctric al barri és l'antiguitat de la xarxa elèctrica. L'entitat veïnal ha afirmat que el cablejat no està preparat per alimentar els 500 habitatges que hi ha en aquesta zona de la ciutat de Girona. Els habitants de Font de la Pólvora han denunciat que mentre els pisos s'han anat modernitzant, la xarxa elèctrica no s'ha revisat ni canviat i això fa que sigui impossible garantir el consum elèctric com passava en un inici.

Des d'Endesa han volgut desmentir les acusacions. Segons l'elèctrica, els dos centres transformadors que hi ha instal·lats en el barri haurien de ser més que suficients per garantir el consum elèctric, però la sobrecàrrega que pateix la línia pels constants casos de frau impedeixen el subministrament.