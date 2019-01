Envien els alumnes de l'escola Les Deveses de Salt a casa per un problema amb la calefacció

Els alumnes de l'escola Les Deveses de Salt no han tingut classe aquest matí perquè feia massa fred a les aules arran de les baixes temperatures d'aquesta nit passada. Segons ha explicat l'Ajuntament, la caldera no s'ha engegat aquesta nit per causes que es desconeixen. Quan s'ha obert el centre a les vuit del matí, s'ha posat en marxa la calefacció però s'ha vist que no hi havia temps per escalfar les aules. La direcció del centre ha decidit enviar els alumnes a casa. Des dels serveis territorials d'Educació a Girona es preveu que les classes es reprendran a les tres de la tarda.

Des de l'Ajuntament han explicat que la calefacció funciona però que es desconeix per què s'ha aturat. La previsió és que les classes es reprenguin a les tres de la tarda.

La regidora del PSC del municipi Iolanda Pineda ha lamentat a través de les xarxes socials la incidència tot dient que "és el tercer curs seguit" que "un dia o altre s'han de suspendre les classes per culpa de la caldera que no funciona prou bé". Des del consistori, però, no els consta que hagi succeït abans.

L'alcaldable del PSC a Salt, Joan Martín, ha qualificat els fets com "una vergonya" i ha indicat que "per situacions tan greus com aquesta, es va impulsar una Comissió de infraestructures en el marc del Consell escolar municipal. Però que el govern de ERC no té projecte per Salt, no compleix la seva paraula i tampoc sap gestionar"