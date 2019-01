Madrenas: «La causa dels talls de llum és l´alt nivell de frau elèctric»

Mai ho havia amagat però ahir l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va ser molt contundent amb els problemes elèctrics, sobretot a l'est de la ciutat: «La causa dels talls elèctrics és l'alt nivell de frau en aquella zona». «No és una causa. És la causa. Ho he de dir perquè això és així», va assegurar. L'alcaldessa va recordar la multitud d'accions que han portat a terme els darrers anys amb la Generalitat i amb la companyia elèctrica i va posar de relleu que el frau elèctric, que va definir «no com a incivisme sinó com a deliqüència», ha provocat successos «gravíssims», en referència, presumptament, a l'incendi d'algun dels edificis aquest principi d'any en poblacions barcelonines.

«Això no passa perquè sí», va indicar. «Posen en perill els seus conveïns i ens dificulten les accions per acreditar la necessitat que s'incrementi el fluïd elèctric cap a un sector», va explicar. Madrenas va lamentar que «aquest continuat frau elèctric provoca que les institucions tinguem un problema per tractar amb l'empresa -quan hi ha gent que es queda sense llum- perquè la companyia dona molta més capacitat de la que es necessita».

Madrenas va explicar que la companyia elèctrica ha començat la sectorització per zones per evitar caigudes massives d'electricitat que afectin tot un barri i es limiten al màxim allà on es detecta un frau. Segons va explicar, aquesta acció ja ha acabat a Vila-roja i ara acaba de començar a treballar a Font de la Pólvora.

Finalment, l'alcaldessa va anunciar un nou pla de regulació elèctric a Font de la Pólvora per valor d'uns 35.000 euros. Es tracta d'una mesura que ja es va aplicar fa quatre anys i va costar 60.000 euros i que aleshores també va efectuar-se a les Pedreres. En aquest barri va reeixir però no a Font de la Pólvora. Es tracta de posar comptador amb dades actualitzades a tots els habitatges del barri. Finalment, en refència a determinats comentaris de grups de l'oposició, va deixar clar que «qui digui que no ens estem preocupant perquè la gent tingui llum menteix. Destinem tots els esforços de què som capaços a aquesta problemàtica. Qui tingui més idees que les digui, que per ara no n'han aportat ni mitja. Estem en campanya i ja es veu de què van les coses», va concloure.