Atropellen un home a la plaça Pompeu Fabra de Girona

Un home va ser atropellat ahir a la plaça Pompeu Fabra de Girona per una motocicleta que circulava per aquella via. La Policia Local va rebre l'avís al voltant d'un quart de sis de la tarda i es va desplaçar immediatament fins al lloc dels fets, juntament amb una dotació de Bombers i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van assistir el vianant atropellat. La víctima -de 67 anys- va resultar ferida menys greu i va ser traslladada a l'hospital Josep Trueta de Girona.