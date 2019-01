Girona augmenta els efectius de carrer per controlar els sensesostre les nits més fredes

L'Ajuntament de Girona ha activat el Projecte Fred davant de la previsió de baixes temperatures dels propers dies. L'operatiu augmentarà els efectius de serveis socials que patrullen conjuntament amb els voluntaris d'entitats com Creu Roja i Càritas durant les nits per controlar les persones que viuen al carrer.

La regidora de Drets Socials de Girona, Eva Palau, ha detallat que la tasca d'aquests dispositius és "apropar menjar calent i donar mantes" als sensesostre i convèncer-los que vagin a dormir en un dels llits que hi ha disponibles a l'antiga seu de la UNED, al Barri Vell. En aquest sentit, Palau ha afirmat que hi ha "una sala buida perquè si hi ha un increment d'usuaris es pugui atendre a tothom".

L'arribada de les baixes temperatures a la ciutat de Girona ha portat al govern local a activar el Projecte Fred, que preveu augmentar el nombre d'assistents socials que passeja pels carrers de la ciutat controlant les persones que dormen al carrer. Aquest reforç de treballadors municipals es complementa amb els voluntaris d'entitats com la Creu Roja i Càritas que acosten menjar calent i mantes als sensesostre. L'objectiu és "tenir cura més ràpidament" del col·lectiu i portar un control exhaustiu de les persones que hi ha.

A més, fan un "seguiment social" de tots els usuaris i també de les possibles malalties mentals que pateixin. A més, els intenten convèncer que els acompanyin als llits que posa a disposició l'Ajuntament de Girona per al col·lectiu. De tota manera, Palau ha detallat que aquesta no és una tasca fàcil, ja que "en alguns casos gairebé els hem d'obligar" a anar al local habilitat. Tot i així "alguns d'ells no volen marxar del carrer i ho hem de respectar".

Girona compta amb un local amb llits per als sensesostre durant els mesos d'hivern. Abans del Nadal es va obrir la planta baixa de l'edifici on hi havia la UNED, al Barri Vell, amb una quarantena de lliteres per tal que qualsevol persona que dormi al carrer pugui tenir un sostre durant la nit. Aquest és el segon any que s'obren unes instal·lacions per als sensesostre durant els mesos d'hivern. Aquest any, però, l'espai és més gran i permet la possibilitat d'"augmentar les places per inserir totes les persones que hi ha al carrer".

Tot i que en un principi els llits que hi ha actualment estan reservats per a unes persones determinades, "tenim molts matalassos i una sala buida perquè si hi ha un increment d'usuaris es pugui atendre a tothom". En el cas en què ni aquesta mesura fos suficient, l'Ajuntament de Girona també preveu reservar una plaça a l'alberg o en algun hostal de la ciutat.