Girona encarrega el projecte per fer una passera de l'Onyar entre el Carme i Montilivi

L'Ajuntament de Girona ha encarregat als serveis tècnics l'estudi de viabilitat i el posterior projecte constructiu per fer una passera per creuar l'Onyar entre el carrer del Carme i el barri de Montilivi. L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha signat aquest dijous el decret per fer possible l'estructura, que haurà de compatibilitzar el pas de vianants i de bicicletes i que s'havia acordat en una reunió amb els veïns de la zona.

L'Ajuntament és propietari d'un terreny a l'alçada del carrer del Carme 54 des d'on s'aixecaria la infraestructura. L'obra, prevista al planejament urbanístic municipal, busca facilitar la connexió i la mobilitat entre els barris.