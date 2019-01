La CUP i el PSC es queixen de la manca de previsió amb la policia

El PSC i la CUP de Girona s'han queixat de la manca de previsió de l'equip de govern en política de seguretat després de la jubilació anticipada de 17 policies que s'han acollit recentment a un decret estatal, aprovada a meitat del mes de desembre de l'any passat pel Consell de Ministres, i que afecta tots els cossos policials, que els permet la prejubiliació als 59 anys en determinats casos. L'Ajuntament tenia previst celebrar ahir al vespre una reunió amb totes les associacions de veïns per explicar-los la reorganització del cos arran d'aquestes prejubilacions però es va trobar que algunes no s'hi van presentar com a protesta perquè consideren que se'ls ha tret el policia de proximitat que tenien assignat.

L'equip de govern preveu detallar públicament avui aquests canvis que passarien perquè els 124 agents que queden al cos policial no tinguin cap zona assignada però sí que qualsevol podria assistir a qualsevol barri en cas urgent. Això a l'espera d'anar incoporant nous policies.

La CUP-Crida per Girona reclamar al govern «una millor planificació en la política de seguretat i reivindica un model que aposti per la proximitat entre el cos de la policia municipal i els barris on treballen. Laia Pèlach, portaveu de la formació independentista, ha denunciat el cas: «Feia temps que se sabia que hi hauria un gran nombre d'agents que es jubilarien i tot i això el govern ha estat incapaç de fer previsió i resoldre el problema. Això demostra que en matèria de seguretat l'únic pla que té l'Ajuntament és el de la improvisació.» D'altra banda, la CUP reclama un canvi en el model de seguretat que aposti per les polítiques de proximitat.

El PSC lamenta que el govern local hagi près «la decisió d'eliminar la figura del policia de barri». Pels socialistes, «no significarà només un retrocés en la seguretat i convivència dels diferents barris, significarà eliminar una filosofia i manera de treballar de proximitat amb la ciutadania, de presència als diferents barris d'enfortir la prevenció i conèixer la realitat dels problemes que preocupen la ciutadania en l'àmbit de la seguretat i la bona convivència». Els socialistes recorden que «feia molts mesos es coneixia que aquest decret», aprovat pel Consell de Ministres.