Detenen dos nois a Girona, amb nombrosos antecedents, per robar en un domicili de Sant Narcís

Els Mossos d'Esquadra van detenir els dies 7 i 9 de gener dos nois de 18 i 19 anys i amb domicilis a Girona i Salt, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força a interior d'un habitatge. A un d'ells també se'l va detenir per un delicte d'atemptat als agents de l'autoritat.

A primera hora del matí del dia 7 de gener, una dotació dels Mossos feia un patrullatge preventiu per l'avinguda Hispanitat de Girona, al barri de Sant Narcís, quan va ser requerida per un ciutadà, el qual alertava que dos joves li havien entrat a robar a casa, al mateix carrer.

Els fets havien passat mentre els habitants de la casa estaven dormint. L'home es va despertar a l'escoltar sorolls dins l'habitació i va veure dos individus que van fugir corrents per les escales i seguidament van saltar per una finestra corredora que dona a un pati, la mateixa que havien forçat per entrar a l'habitatge.

El propietari es van trobar amb tots els calaixos i armaris de les habitacions regirats. Li havien sostret uns 1.200 euros en efectiu, un ordinador portàtil, rellotges, roba, una càmera digital, una filmadora de vídeo, una tauleta electrònica, un telèfon mòbil i una targeta de crèdit.

Immediatament vàries patrulles van iniciar la recerca dels lladres. A un d'ells el van localitzar corrent pel carrer Orient de Can Gibert del Pla i, en el moment de la detenció, va colpejar un dels mossos.

Posteriorment, els agents van recuperar dues motxilles que els lladres havien llençat mentre fugien. Dins hi havia tots els objectes sostrets al domicili.

El segon implicat va ser localitzat i detingut dos dies després a la carretera Barcelona.

Els detinguts, que tenen nombrosos antecedents, van passar els dia 7 i 10 de gener a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.