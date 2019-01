Girona preveu tenir cobertes les 14 jubilacions de la Policia Municipal al juny

Girona preveu tenir cobertes les 14 baixes de la Policia Municipal per l'avançament de les jubilacions al juny però durant aquests mesos reorganitzarà la plantilla prioritzant "la proximitat". L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha criticat que el decret del govern espanyol que permet que tots aquells policies locals que tinguin 59 anys i en portin 37 de cotitzats puguin acollir-se a aquesta mesura no hagi previst una fórmula "transitòria" però ha dit que el govern fa mesos que treballa perquè els efectes siguin mínims. Per això, ha anunciat el mes de juny entraran cinc efectius que s'estan formant a l'acadèmia i que aviat ho faran set més en la modalitat de comissions de servei. A més, ara començarà el procés per cobrir les 14 vacants. Madrenas ha dit que s'agafen la mesura com una "oportunitat" per fer canvis al cos. Entre ells, s'eliminarà la figura del policia de barri però les patrulles de cada torn assumiran aquestes funcions.