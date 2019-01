Girona preveu tenir cobertes les 14 jubilacions de la Policia Municipal al juny

Girona preveu tenir cobertes les 14 baixes de la Policia Municipal per l'avançament de les jubilacions al juny però durant aquests mesos reorganitzarà la plantilla prioritzant "la proximitat". L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha criticat que el decret del govern espanyol que permet que tots aquells policies locals que tinguin 59 anys i en portin 37 de cotitzats puguin acollir-se a aquesta mesura no hagi previst una fórmula "transitòria" però ha dit que el govern fa mesos que treballa perquè els efectes siguin mínims.

Per això, ha anunciat el mes de juny entraran cinc efectius que s'estan formant a l'acadèmia i que aviat ho faran set més en la modalitat de comissions de servei. A més, ara començarà el procés per cobrir les 14 vacants. Madrenas ha dit que s'agafen la mesura com una "oportunitat" per fer canvis al cos. Entre ells, s'eliminarà la figura del policia de barri però les patrulles de cada torn assumiran aquestes funcions.



L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va anunciar el mes passat que el decret del govern espanyol que permet que tots aquells policies locals que tinguin 59 anys i en portin 37 de cotitzats puguin acollir-se a un avançament de la jubilació podria fer-los perdre fins a 24 efectius –un 15% dels 141 que té el cos-. Madrenas va dir que la mesura s'havia adoptat d'esquenes als ajuntaments i avui ha fet públics els canvis que experimentarà el cos després que 14 dels agents que reuneixen les condicions s'hi hagin acollit.

L'alcaldessa ha dit que n'hi hauria cinc més que podrien demanar-ho però que de moment no ho han fet. Madrenas veu bé la iniciativa que feia anys que el cos reclamava però critica que no s'hagin previst fórmules de "transitorietat" per evitar que les plantilles municipals pateixin baixes importants.

Per fer-hi front, ha explicat que l'equip de govern fa mesos que treballa per reduir al màxim els efectes. En aquest sentit, ha explicat que ja tenien previst que al juny s'incorporessin cinc agents que a hores d'ara s'estan formant a l'acadèmia i que en les properes setmanes i mesos ho faran set mes, en comissió de serveis. D'aquests, quatre entraran el 15 de gener.

Paral·lelament, Madrenas ha detallat que ara inicien el procés per cobrir els 14 vacants que ja hi ha al cos –vigents des del 2 de gener- i que la previsió és que el mes de juny ja estiguin totes ocupades. L'alcaldessa ha insistit que esperen que es faci de manera progressiva i que sigui un procés obert per si pel camí hi ha noves jubilacions. A més, ha dit que la voluntat és combinar la incorporació de nous agents amb d'altres en comissió de serveis per fer més àgil i ràpid el procés.

"El mes de juny Girona tindrà més efectius al carrer", ha insistit Madrenas. Malgrat això, ha admès que durant aquests mesos d'impàs caldrà eliminar alguns serveis i reorganitzar la plantilla però que es farà prioritzant la "proximitat". "La proximitat i la seguretat de les persones és una línia vermella per nosaltres", ha remarcat.

Entre els canvis més importants, hi haurà l'eliminació d'algunes actuacions com les accions educatives que els agents fan a les escoles o la figura del policia de barri. En aquest sentit, tant Madrenas com l'inspector en cap de la Policia Municipal, Joan Jou, han assegurat que aquesta figura l'assumiran les patrulles de cada torn. "A partir d'ara totes les unitats que estiguin al barri tindran aquestes funcions. Per exemple, un motorista que feia trànsit ara tindrà trànsit i policia de proximitat", ha dit.



"Girona és una ciutat absolutament segura"

Madrenas i Jou han assegurat que, tot i les mancances de la mesura, ho veuen com una "oportunitat" per rejovenir la plantilla i, alhora, fer canvis en el model que fins ara hi havia al cos. L'alcaldessa, a més, ha insistit que fruit de la planificació del govern municipal els efectes seran els menors possibles i que la prioritat continuarà sent la seguretat.

L'alcaldessa també ha volgut donar dades de denúncies per delictes contra el patrimoni per deixar palès que "Girona és una ciutat absolutament segura". "L'any 2017 hi va haver 7.230 denúncies per delictes contra el patrimoni i el 2018, 7378. Es tracta d'un augment molt menor", ha dit.