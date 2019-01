El PSC de Salt alerta del risc d'incendi per l'onada de fred per les ocupacions de pisos

El PSC de Salt ha alertat que les ocupacions d'habitatges i les connexions als subministraments irregulars generen inseguretat i risc d'incendi. Els socialistes avisen que això augmentarà durant l'onada de fred. A més recorden que amb el govern d'ERC des de 2015 s'han «disparat les ocupacions fins a arribar gairebé al mig miler» en aquest mandat. Segons els socialistes, el regidor de la CUP Ferran Burch, va admetre el novembre que a Salt hi havia més de 450 habitatges buits amb persones que hi vivien il·legalment.

Per al principal partit de l'oposició a Salt, les ocupacions no només comporten problemes de seguretat jurídica per als propietaris, sinó que impliquen problemes de seguretat i risc d'incendi a causa de connexions "injustes i pirata", com a casos que s'han donat les últimes setmanes a Catalunya coincidint amb l'arribada del fred.

Els socialistes afirmen que l'augment d'incidències es deu al fet que es connecten aparells massivament per combatre el fred i sense tenir la garantia que les instal·lacions són adequades i segures, el que considera que posa en risc tant als ocupants de l'habitatge com als seus veïns.

El PSC reitera que no afecta només a la propietat, «sinó a la seguretat i la vida de les persones". Els socialistes reclamen al govern d'ERC i la CUP de Salt que s'afanyi a atendre les persones vulnerables i oferir-los un habitatge social a preu assequible -excloent-hi a les que volen abusar del sistema-.