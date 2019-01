Salt Aturat temporalment un desnonament

Diverses desenes de persones van presentar-se ahir a la porta d'un edifici del carrer Santiago Ramon y Cajal de Salt per intentar aturar el desnonament d'un dona i el seu fill de pocs mesos. Estaven convocades per la PAH Girona-Salt. A primera hora del matí s'hi va presentar la comitiva judicial i agents dels Mossos d'Esquadra. Finalment van marxar sense executar el desnonament però l'afectada té un marge de sis dies per presentar recurs. L'Ajuntament ha informat que les eines des d'habitatges i serveis socials s'han esgotat.