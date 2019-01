La Plataforma Prou de Sarrià rebutja l'acord del pla de sorolls d'Hinojosa

La Plataforma Prou de Sarrià de Ter s'ha posicionat en contra de l'acord que han arribat l'Ajuntament i la fàbrica paperera Hinojosa pel pla de sorolls presentat per l'empresa, que, segons aquesta plataforma, preveu reduir els sorolls en un termini de 13 mesos.

La Plataforma indica que va exposar al consistori sarrianenc un seguit de mesures per disminuir el temps inicial de 15 mesos amb solucions reals per uns terminis molts més curts i lamenta que hagin estat rebutjades, segons expliquen. També posen en evidència que «si les mesures necessàries es podien aplicar en 13 mesos no s'entén com no s'han fet des de l'inici».

Per tot això, indiquen que mentre segueixen a l'espera de l'estudi i pla d'accions d'Hinojosa pel que fa a les pudors i la trobada que l'Ajuntament prepara amb els veïns per explicar-los els detalls respecte dels sorolls i les pudors, «la Plataforma no descarta noves mobilitzacions de protesta».

L'Ajuntament va anunciar dijous que ha acceptat el pla de sorolls d'Hinojosa, després d'estudiar i analitzar «a fons» el document presentat per l'empresa paperera i preveu explicar-ne públicament els detalls aquest mes.