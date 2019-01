Xocolatada per reivindicar el pont entre el carrer del Carme i Montilivi de Girona

La plataforma gironina que reclama la construció d'un pont que creui el riu Onyar entre la part est del carrer del Carme i la zona baixa de Montilivi ha organitzat avui una jornada reivindicativa al punt on hauria de començar la infraestructura. Primerament s'ha netejat el solar del carrer del Carme número 54 on hauria de començar aquesta passera per a vianants i ciclistes i després s'han fet diverses accions de caire popular com la pintada d'un mural al lateral del terreny on s'hi pot veure el desitjat pont. També una xocolatada. Hi ha una recollida de firmes en marxa.

L'acte tenia el suport de les dues associacions de veïns. Al lloc també hi ha assistit el regidor de Cooperació, Crístobal Sánchez.

Precisament aquest setmana, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va anunciar que havia signat un decret per iniciar els tràmits per encarregar l'estudi de la viabilitat de la construcció de la passera.

Els veïns consideren que aquest pont, previst al pla General i que és una demanda des de fa quinze anys, donaria vida al barri i escurçaria distància i temps entre els dos costats dels riu.