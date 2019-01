Una plataforma recull unes 1.500 burilles en una hora al centre de Girona

Un grup va recollir ahir unes 1.500 burilles de cigarreta en una hora pel centre de Girona. Van acudir a la crida de la plataforma «No més burilles a terra». Els voluntaris van començar la ruta per la plaça Marquès de Camps i van recollir les restes a carrers com ara la Gran Via de Jaume I, el carrer Santa Clara i la Rambla de la Llibertat, entre d'altres.

Les burilles recollides es guarden en bosses ermètiques i en garrafes perquè a nivell estatal està previst reunir-les totes un dia i crear figures amb les restes per anar-les repartint per diverses ciutats. L'ambaixadora de la plataforma a Girona, Rosa Ribera, ha explicat que aquestes campanyes de recollida pretenen «conscienciar a la gent perquè sàpiga que les burilles són un problema i que cal trobar mesures perquè no caiguin a terra i es puguin reciclar». «Per molt que es facin campanyes, la gent és molt incívica, es queixa»

Ribera lamenta que molta gent, ja rutinàriament, tira a terra les burilles sense ni tant sols pensar en què les pot llançar a les paperes després d'apagar-les bé. A Girona es pot fer gràcies als rascadors que hi ha a les papereres.

A més de recollir les burilles, els voluntaris van lliurar cendrers de butxaca als vianants que es van interessar i que prèviament els hi havia facilitat l'Ajuntament de Girona. La plataforma gironina preveu repetir l'acció d'aquí a uns mesos. «És important que se'ns vegi i es plantegin perquè hi ha gent que recull les burilles de terra», indica Ribera.

Ribera ha aprofitat per demanar que es netegin els cendrers que hi ha a la Rambla i que acumulen burilles des de fa setmanes.