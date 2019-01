Girona detecta 67 joguines irregulars en la campanya d'aquest Nadal

La Policia Municipal de Girona ha detectat un total de 67 joguines irregulars en la campanya "Joguina segura" que s'ha portat a terme aquest Nadal. La infracció més comuna en aquests objectes ha estat la manca d'etiquetatge o la deficiència en els elements que n'han de formar part reglamentàriament.

Abans i durant les festes nadalenques, s'han inspeccionat quinze establiments comercials, la major part dels quals no presentava cap anomalia o irregularitat. De fet, només en cinc locals es van haver de retirar de la venda algunes joguines.

Aquesta ha estat la cinquena edició de la campanya "Joguina segura" a la ciutat. La iniciativa té com a objectiu controlar la seguretat de les joguines a les botigues de la ciutat. "Des la Policia Municipal intensifiquem la tasca de control en l'època de major venda de joguines de tot l'any per garantir un mínim de requisits en els jocs que es compren per a la mainada a Girona", ha destacat el vicealcalde i regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso.

La campanya s'ha dividit en dues parts. La primera part ha estat informativa i s'han repartit un seguit de fulletons informatius sobre les mesures legals de seguretat i etiquetatge als comerços. La segona part s'ha basat en inspeccions als establiments que comercien amb aquests productes. En aquesta segona etapa, les inspeccions han estat programades conjuntament amb Inspecció de Treball i de la Seguretat Social.

Els objectius generals d'aquesta campanya han estat, d'una banda, la comprovació de les característiques administratives que han de complir els establiments i, de l'altra, la comprovació que les joguines a la venda compleixen les condicions mínimes de seguretat establertes relacionades i derivades del seu etiquetatge.