L'Espai Gironès lliura 10.000 euros de la campanya solidària de Nadal a la Fundació Pasqual Maragall

L'Espai Gironès ha fet entrega a la Fundació Pasqual Maragall d'un xec de 10.000 euros aconseguits per mitjà de la campanya solidària de Nadal "Missatge a l'espai. Per un futur que tothom recordi" perquè l'entitat els destini a la investigació de l'Alzheimer, una malaltia que afecta 1 de cada 10 persones majors de 65 anys i que suposa un cost mitjà de 22.000 euros per malalt a Catalunya.

Els responsables del Centre Comercial estan molt satisfets d'haver assolit l'objectiu que s'havien marcat a l'inici de la campanya d'arribar a aquests 10.000 euros per poder-los donar a la Fundació Pasqual Maragall. També agraeixen la gran implicació de la població en la iniciativa que consistia en escriure, en una pantalla instal·lada al centre, el record que no es voldria oblidar mai.

En total s'han recollit 2.000 missatges que s'han transformat en donatius a la Fundació. A l'acte d'entrega del xec ha assistit el gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, i la neuropsicòloga de la Fundació Pasqual Maragall, Glòria Mas.

Missatges a l'espai interestel.lar

L'Espai Gironès ha recollit tots els missatges rebuts en un USB i els ha enviat a l'espai interestel.lar per mitjà d'una empresa especialitzada. I d'aquí a de deu anys el Centre enviarà un e-mail a cada participant amb el record que hagin deixat escrit. És la primera acció d'aquestes característiques que es porta a terme en un centre comercial i la intenció és assegurar que aquests records perdurin en el temps en una acció simbòlica que s'emmarca en la lluita contra l'Alzheimer.

Totes les activitats programades en el marc de la campanya solidària de Nadal han tingut una gran acollida. La projecció benèfica als Odeon Multicines de la pel·lícula "Bicicleta, cullera, poma" dirigida per Carles Bosch i protagonitzada per Pasqual Maragall va reunir més d'un centenar d'assistents. A més, s'han dut a terme dues xerrades sobre l'Alzheimer i la investigació d'aquesta malaltia i la projecció gratuïta de la pel·lícula "El diario de Noa".

D'altra banda, en el marc de la campanya cada setmana el Centre Comercial ha sortejat entre tots els participants una pel·lícula en DVD relacionada amb l'Alzheimer. La iniciativa ha comptat amb el músic Pep Poblet i l'actor i director teatral Martí Peraferrer com a padrins.



Fundació Pasqual Maragall

Aquest 2018 es compleixen 10 anys de la creació de la Fundació Pasqual Maragall. Una dècada més tard, la Fundació compta amb un centre d'investigació, el Barcelona Brain Research Center (BBRC), on treballen més de 50 investigadors i professionals en projectes per avançar en la detecció precoç i la prevenció d'aquesta malaltia. Gràcies al suport de la Fundació Bancària "la Caixa", el centre disposa d'una cohort formada per 2.700 voluntaris sans, l'estudi Alfa, que participen en els seus estudis d'investigació per a la prevenció de l'Alzheimer.

Per fer possible aquests estudis, la Fundació compta amb el suport d'una quinzena d'entitats i una base social de més de 20.000 socis que contribueixen econòmicament a la continuïtat del projecte.