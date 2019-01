Torna el Firatast de Girona evocant al Mediterrani

Del 17 al 20 de gener arriba a Girona la 25a edició del Firatast, un esdeveniment que per molts amants de la gastronomia ja constitueix una cita anual d'obligada assistència.

El format de la fira permet, mitjançant l'intercanvi de tiquets, tastar centenars de propostes enogastronòmiques de la mà de restaurants, petits productors, cellers, col·lectius de cuina, ...

En l'edició 2019 hi trobarem més de 40 expositors que oferiran una àmplia oferta gastronòmica pensada per tots els paladars. Cuina tradicional, exòtica, argentina, basca, asiàtica, ...

I per anar obrint boca us avancem algun dels plats que es podran tastar: mandonguilles amb sèpia i pèsols, faves a la catalana, botifarra de castanya amb pinzellada de crema al brandi, croquetes, arròs, civet de senglar, canelons, cuixeta de pollastre farcida amb salsifí, sushi, makis, noodles, tacos, tàrtar de tonyina, ranxo de Vidreres, gamba i pop del Cap de Creus, ostres... també hi haurà una àmplia oferta de degustacions dolces: creps de diversos gustos, galetes, brownies, crumbles, pastissos, xuixos, xocolata de garrofa, ... i un ampli ventall de vins, caves, cerveses artesanes i licors.

També esmentar que els visitants de Firatast trobaran entre l'oferta de degustacions, propostes veganes, vegetarianes i sense gluten.

Els amants de la ratafia podran escollir entre més de 40 tipus diferents de ratafia.

Coincidint amb l'any del xuixo, trobarem en el marc de la fira un estand on poder degustar diferents tipus del tradicional dolç gironí, elaborats per diversos pastissers del Gremi de Pastisseria de Girona.

També trobarem un estand amb alguns dels productes del segell de qualitat Girona Excel·lent: cafès, cerveses artesanes i melmelades.

Altres novetats: destacar la creació d'una àrea amb cuina de brasa, calçots i sopa barrejada cuita al foc de llenya.

Una altra novetat són els estands de petits productors on es podran degustar productes artesans.

També destacar la zona chill out on poder prendre divertits cocktails en un espai còmode i relaxat.

Firatast Girona es converteix durant quatre dies en el menjador més gran de la demarcació de Girona, oferint una oportunitat única de tastar i compartir més de 300 propostes enogastronòmiques.

Com sempre al primer pis s'hi emplaçarà l'espai infantil, per tal que els més petits puguin divertir-se i gaudir de la fira.

Dijous 17 es podrà accedir gratuïtament a la fira mitjançant la presentació de la invitació.

La invitació es podrà aconseguir a través dels expositors participants a la fira, a les xarxes socials de Firatast i Incatis, i en alguns comerços de la ciutat de Girona. (Adjuntem invitació per dijous)

El preu de l'entrada és de 10€ i inclou 5 tiquets de tast.