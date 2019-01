Els veïns de Torre Gironella presentaran 300 firmes a l'Ajuntament contra els constants talls de llum

Unes trenta-cinc persones van assistir ahir a la tarda a la reunió veïnal que es va organitzar al Local Social del barri gironí de Torre Gironella. El motiu de la trobada era parlar dels constants talls de llum ?des del desembre? que estan patint els veïns d'aquesta zona de la ciutat i que s'estan tornant cada vegada més freqüents. De fet, un dels episodis el va viure directament l'alcaldessa, Marta Madrenas, que es trobava dijous al vespre reunida amb els residents per un altre assumpte i es van quedar a les fosques.

El president de l'associació de veïns del barri, Rafel Lobato, va explicar que «durant el mes de desembre, fins a 13 dies el barri va patir talls de llum» i va afegir que aquests són sempre «entre 3/4 de nou i les onze del vespre». La setmana passada, el barri va patir talls de llum 3 dies i també cap a les mateixes hores del vespre. I, ahir al vespre, una vegada finalitzada la reunió i abans de tancar l'edició d'aquest diari, Torre Gironella tornava a estar sense llum.

Els veïns d'aquest barri es queixen perquè estan pagant per un servei que no se'ls està donant i, alhora, per la perillositat que comporten alguns punts de la instal·lació elèctrica, que no estan en gaires bones condicions. «El passat 25 de desembre es va incendiar un pal de la llum, a causa de la mala instal·lació elèctrica», explicava la secretària de l'associació de veïns del barri.

Després de la reunió veïnal, els assistents van decidir que, per intentar solucionar els problemes, presentaran, tant a l'Ajuntament com a la companyia Endesa, unes 300 firmes que ja tenen recollides, juntament amb un informe en què consten totes les incidències per talls de llum que s'han patit al barri i una denúncia pels mals serveis.

Esperen, d'aquesta manera, aconseguir alguna resposta i solucions als seus problemes.