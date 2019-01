La Fundació Fauna alerta que hi ha tres individus que capturen gats de les colònies

La Fundació Fauna ha denunciat que tres persones estan capturant, des de fa mesos, gats de les colònies controlades de la ciutat de Girona sense cap permís. L'entitat, que va gestionar les colònies de gats durant més de deu anys a la ciutat per mitjà del Projecte Gat indica que el mes de maig de l'any passat va elaborar i presentar un informe «detallat referent a un greu problema que hi havia amb diverses persones que capturaven gats de carrer de forma il·legal i amb la complicitat d'una alimentadora autoritzada del Projecte Gat».

Des de la Fundació Fauna exposen que van demanar als tècnics de l'Ajuntament una actuació immediata per tal de poder atrapar in fraganti i a través de la policia aquestes persones.



Un suposat refugi

En aquest informe també es demanava «la retirada del carnet de l'alimentadora que actuava amb mala fe i sense seguir els protocols marcats com a bona alimentadora». També s'informava que tots els gats que durant aquest temps havien desaparegut d'algunes colònies no se sap «on els havien dut i tampoc sabíem per a quina finalitat els capturaven. Es van detallar també els horaris i els llocs on aquestes persones solien actuar». Segons fonts animalistes, els individus haurien explicat que se'ls enduen en un suposat refugi a Bàscara, malgrat que ningú ha pogut comprovar-ho.

La fundació s'ha queixat reiteradament a l'Ajuntament. Al novembre es fa escriure una instància a Alcaldia i a la regidoria de Medi Ambient per tal que se'ls expliqués com estava l'assumpte i si s'havia fet alguna cosa respecte a això. En aquesta instància s'aportava nova informació dels moviments d'aquestes persones i d'una de nova que estava fent el mateix. Lamenten que ningú del consistori els hagi respost després de més de cinquanta dies.

Diari de Girona va demanar informació ahir sobre aquest asumpre. Fonts municipals afirmen tenir constància dels fets i que fa temps que la policia i els nous alimentadors estan avisats, perquè si hi ha algun nou cas, es pugui denunciar.