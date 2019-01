El Govern català destina 800.000 euros a la reforma de la Casa Pastors

El Govern ha aprovat aquest dimarts destinar 800.000 euros a l'Ajuntament de Girona per al finançament de les obres de rehabilitació de l'edifici de la Casa Pastors com a futur Museu d'Art Modern i Contemporani de la ciutat. La inversió ha de permetre convertir aquest espai en seu permanent de la secció d'art modern i contemporani del Museu d'Art de la ciutat. El projecte d'adequació és fruit de la col·laboració entre la Generalitat, l'Ajuntament de la ciutat i la Diputació de Girona amb la finalitat que el museu "guanyi centralitat i col·leccions". El setembre del 2017 el Govern ja va aprovar destinar-hi 1,2 milions d'euros (MEUR) però va quedar interromput per l'aplicació de l'article del 155. També s'incloïen diners per a les instal·lacions i els serveis museogràfics.

La voluntat de l'Ajuntament de Girona és que l'edifici pugui acollir uns espais d'exposició de les col·leccions d'art modern i contemporani de la ciutat i d'altres institucions, així com la col·lecció d'obres d'art de Rafael Santos Torroella (adquirit pel consistori). D'aquesta manera, es vol contribuir a interpretar l'evolució de l'art a Catalunya des de finals del segle XIX fins al present, i posar-lo en relació amb l'art modern i contemporani internacional. L'Ajuntament té la intenció de "posar en valor els fenomens, moviments i artistes de la ciutat de Girona" durant aquest període.

La creació d'aquest nou espai expositiu agafa com a punt de partida la tasca ja desenvolupada per alguns equipaments municipals com el Museu d'Història de Girona i les Sales d'Exposicions Municipals (ara reconvertides en una de les seus d'El Bòlit Centre d'Art Contemporani de Girona), així com de del Museu d'Art de Girona i d'altres equipaments museístics.

L'Ajuntament de Girona, amb la participació de la Generalitat i la Diputació de Girona, ha impulsat la redacció d'un pla d'ordenació museística de la ciutat amb la finalitat d'ordenar l'oferta i donar sentit a les col·leccions. La Generalitat també cedeix l'ús de l'edifici, que és de la seva titularitat.

La Casa Pastors, edifici del segle XVIII, forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Consta de planta i dos pisos.